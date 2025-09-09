Χαρίτσης μετά την συνάντηση με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ: «Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας»

«Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Mahel Nicola Canawat, στη Βουλή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τονίζει: «”Ζούμε σε ένα κλουβί!” Αυτή είναι η φράση που μου έμεινε από τη σημερινή συνάντησή μου στη Βουλή με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Mahel Nicola Canawati. Της ιστορικής πόλης που όλοι γνωρίζουμε ως τόπο γένεσης του Ιησού Χριστού».

«Μια σύγχρονη πόλη της Δυτικής Όχθης που συμπυκνώνει την τραγωδία του παλαιστινιακού λαού. Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς απαρτχάιντ. Που δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα. Που το βλέμμα τους σκοντάφτει στο τείχος της ντροπής που έχει ορθώσει το κράτος του Ισραήλ», αναφέρει, σημειώνοντας πως άκουσε «έναν άνθρωπο ψύχραιμο και αποφασισμένο που τον πνίγει το δίκιο για το λαό του».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισημαίνει ότι «τον διαβεβαίωσα ότι θα κάνω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα και να σπάσουμε τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών. Οι μέρες για τη σύνοδο του ΟΗΕ πλησιάζουν. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ», ενώ ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, που προσκάλεσε τον δήμαρχο της Βηθλεέμ «σε μια συμβολική κίνηση μεγάλης αξίας».