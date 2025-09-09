Καστοριά: Σοβαρό ατύχημα 11χρονου με το ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατό του είχε ένας 11χρονος στην Καστοριά, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Mega, το παιδί έκανε ποδήλατο στην πλατεία του χωριού, όταν έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, στα άνω και κάτω άκρα.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την μεταφορά του 11χρονου από την Καστοριά στην Θεσσαλονίκη και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του παιδιού εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.