Σοκ στη Χαλκίδα: 46χρονη χτύπησε και βασάνισε την μητέρα της μαζί με τον σύντροφό της

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται πως έζησε μία 70χρονη στα χέρια της κόρης της και του συντρόφου της, στη Χαλκίδα, καθώς της κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα, το βράδυ της Δευτέρας (20/04).

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Η 46χρονη κόρη της και ο 47χρονος σύντροφός της, την οδήγησαν στον χώρο της κουζίνας, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Παρά τον φόβο, η ηλικιωμένη βρήκε το ψυχικό σθένος την επόμενη ημέρα να ζητήσει βοήθεια από την Άμεση Δράση. Περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών οργάνων οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της κόρης και του συντρόφου της.

Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηλικιωμένη είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

