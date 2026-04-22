Σοκ στη Χαλκίδα: 46χρονη χτύπησε και βασάνισε την μητέρα της μαζί με τον σύντροφό της

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται πως έζησε μία 70χρονη στα χέρια της κόρης της και του συντρόφου της, στη Χαλκίδα, καθώς της κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα, το βράδυ της Δευτέρας (20/04).

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Η 46χρονη κόρη της και ο 47χρονος σύντροφός της, την οδήγησαν στον χώρο της κουζίνας, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Παρά τον φόβο, η ηλικιωμένη βρήκε το ψυχικό σθένος την επόμενη ημέρα να ζητήσει βοήθεια από την Άμεση Δράση. Περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών οργάνων οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη της κόρης και του συντρόφου της.

Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηλικιωμένη είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: eviathema.gr

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

«Γολγοθάς» για μαθητές Λυκείου της Λάρισας: Ελαττωματικό λεωφορείο με… χάρτινες πινακίδες τους άφησε πέντε ώρες στη μέση του δρόμου

Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην προσπάθειά τους να...
23:09 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος εκτέλεσε την Ελευθερία χωρίς καν να της μιλήσει με 9άρι πιστόλι – Το χρονικό της τραγωδίας

Ξεκίνησε ως εξαφάνιση μίας γυναίκας για την οποία ανησυχούσαν οι δικοί της άνθρωποι και ειδικά...
22:43 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γαύδος: Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών στις παραλίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες τ...
22:39 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά φέρει ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης