Ιβάν Σαββίδης: Πέθανε ο αδελφός του, Παύλος

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Ιβάν Σαββίδης, καθώς πέθανε ο αδελφός του, Παύλος. Ο Παύλος Σαββίδης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών.

Σύμφωνα με το paoktoday.gr, ο Παύλος Σαββίδης, μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αδελφού του και έκανε ταξίδι – αστραπή για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο πλευρό του.