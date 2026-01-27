Ιβάν Σαββίδης: Συγκλονίζει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας»

Σε δήλωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έπειτα από την είδηση ότι οπαδοί του «δικεφάλου» σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ρουμανία.

Αναλυτικά

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».