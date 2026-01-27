Η ζωή γίνεται καλύτερη για 3 ζώδια τις επόμενες μέρες – «Παρά τις εντάσεις κάνετε στροφή προς την ευτυχία»

Μετά την εβδομάδα από 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Ο Ποσειδώνας εγκαταλείπει τους Ιχθύες και περνάει στους Κριούς την Δευτέρα, και αυτό είναι ένα τεράστιο αστρολογικό γεγονός. Ο Ποσειδώνας βρίσκεται στους Ιχθύες από τον Απρίλιο του 2011 και δεν θα επιστρέψει σε αυτό το ζώδιο στη διάρκεια της ζωής μας. Τώρα που ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό, όλοι θα νιώσουμε μια έντονη ώθηση να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους.

Την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, ο Άρης στον Υδροχόο σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα, αλλά αυτή η ενέργεια θα γίνει αισθητή και πριν και μετά την ημέρα αυτή. Πρόκειται για έναν δύσκολο αστρολογικό σχηματισμό, που υποδηλώνει διαφωνίες, ατυχήματα και πλήρεις μεταμορφώσεις. Να είστε προσεκτικοί με το περιβάλλον σας και με το πώς αντιδράτε και αλληλεπιδράτε με τους άλλους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά σας αυτή την περίοδο.

Για καλή τύχη, την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, έχουμε μια πιο ευχάριστη και θετική διέλευση. Ο Ερμής σχηματίζει σύνοδο με την Αφροδίτη, κάνοντάς την εξαιρετική ημέρα για να κοινωνικοποιηθείτε, να παρακολουθήσετε σημαντικές συναντήσεις και να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας.

Τέλος, την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, η Πανσέληνος στον Λέοντα ανατέλλει. Αυτή η σεληνιακή διέλευση αφορά την αγάπη, τη φιλία και τη διασκέδαση, αλλά προσέξτε να μην προκαλέσετε δράματα. Αν και η εβδομάδα κρύβει εντάσεις, για τρία ζώδια το σύμπαν έχει ετοιμάσει μια αναπάντεχη στροφή προς την απόλυτη ευτυχία.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά μετά την εβδομάδα 26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου

Ταύρος,

Υδροχόος,

Λέων

Ταύρος

Η ισχυρή σύνοδος Άρη-Πλούτωνα σας φέρνει αντιμέτωπους με έναν αγώνα εξουσίας αυτή την εβδομάδα, Ταύροι. Περιμένετε να προκύψουν διαφορετικές δυναμικές εξουσίας στη δουλειά. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να επιβάλλετε προσωπική εξουσία, αλλά αν συμβεί αυτό, κάντε το με προσοχή και σκεφτείτε τα πράγματα καλά πριν ενεργήσετε.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε άμεσα οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την καριέρα σας, αντί να αγνοήσετε ή να κρύψετε κάτι κάτω από το χαλί. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε ή να επανεκτιμήσετε κάποια πράγματα. Μην ενεργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα, αλλά αντίθετα χρησιμοποιήστε υπομονή και σκεφτείτε προσεκτικά όλες τις αποφάσεις σας.

Αν έχετε συνεχώς προβλήματα με κάποιον που συνεργάζεστε, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις δυναμικές εξουσίας που παίζουν ρόλο και περιορίστε τον χρόνο που περνάτε μαζί τους μόνο σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο. Η γείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εβδομάδα, καθώς η ήρεμη και λογική προσέγγιση κάνει τη διαφορά. Χρειάζεστε και λίγο χρόνο για φροντίδα του εαυτού σας.

Υδροχόος

Οι γρήγοροι πλανήτες εισέρχονται όλοι στο ζώδιό σας, Υδροχόοι, συμπεριλαμβανομένων του Άρη και του Πλούτωνα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν αγώνα εξουσίας ή να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα που αφορά τον προσωπικό έλεγχο ή τον θυμό. Η Πανσέληνος μας δείχνει ότι αυτό σχετίζεται με έναν σύντροφο, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική σας ζωή.

Μην πέσετε θύμα χειριστικών τακτικών ή αφήσετε τους άλλους να σας προκαλέσουν σε θυμό. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ασχολείστε με λεπτές δυναμικές εξουσίας, οπότε μην αντιδράσετε αμυντικά ή κάψετε γέφυρες που ίσως χρειαστεί να περάσετε ξανά στο μέλλον. Θέστε υγιή όρια αν χρειαστεί. Αν νιώσετε έντονη την ανάγκη να κυριαρχήσετε στη συζήτηση, κάντε ένα βήμα πίσω και προχωρήστε με ήρεμο τρόπο. Μην αφήσετε τους άλλους να σας στριμώξουν σε γωνία προσπαθώντας να κυριαρχήσουν.

Λέων

Αυτή την εβδομάδα, με τη σύνοδο Άρη-Πλούτωνα, αναμένεται να βιώσετε μερικές έντονες δυναμικές στις σχέσεις σας, Λέοντες. Αυτή η διέλευση φέρνει δράμα σε προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να εκδηλωθεί ως ζήλια ή κάποιος τύπος προσωπικού ανταγωνισμού. Αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί μόνο με ειλικρινή και άμεση επικοινωνία.

Να προσέχετε να μην θυμώσετε και χάσετε τον έλεγχο. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με σαφήνεια και δύναμη, αντί να επιτρέψετε στον θυμό ή την οργή να επικρατήσουν. Αν νιώθετε ζήλια ή ανταγωνιστικότητα, ρωτήστε τον εαυτό σας γιατί αισθάνεστε έτσι και τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση.

Το πιο σημαντικό είναι να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να κατανοήσετε γιατί προέκυψε αυτή η κατάσταση. Μην αφήσετε το εγώ σας ή το εγώ κάποιου άλλου να οδηγήσουν στην καταστροφή μιας υγιούς σχέσης. Σκεφτείτε να πάρετε λίγο χρόνο για να επανέλθετε και να μιλήσετε με άλλους ανθρώπους που εμπιστεύεστε για την κατάσταση. Δώστε στον εαυτό σας την απαραίτητη φροντίδα και ανάκτηση.