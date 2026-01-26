Τέλος οι δυσκολίες για 4 ζώδια – «Είστε έτοιμοι να γυρίσετε σελίδα»

Οι δύσκολες μέρες τελειώνουν για τέσσερα ζώδια, καθώς ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2026. Αυτά τα ζώδια δοκιμάστηκαν έντονα όσο ο Ποσειδώνας βρισκόταν στους Ιχθύες, καθώς η διέλευση αυτή πρόσθετε ένα πέπλο σύγχυσης στις σχέσεις, την καριέρα και την οικογενειακή τους ζωή.

Στο ζώδιο των Ιχθύων, ο Ποσειδώνας βρισκόταν στο «σπίτι» του και η ενέργειά του ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, αυξάνοντας την ένταση για όλους. Παράλληλα, η παρουσία του Κρόνου στους Ιχθύες τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια καθοριστική περίοδο, κάνοντας αδύνατο για αυτά τα ζώδια να αγνοήσουν τους στόχους και τα κίνητρά τους.

Τώρα που ο Ποσειδώνας περνά στον Κριό, αυτά τα τέσσερα ζώδια αρχίζουν να νιώθουν ότι ανακτούν τον έλεγχο και είναι έτοιμα να γυρίσουν σελίδα. Η σύνοδος του Ποσειδώνα και του Κρόνου στους Ιχθύες προσέφερε θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τα όρια. Τώρα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό σηματοδοτεί μια νέα πορεία για αυτά τα ζώδια, εστιάζοντας στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, στην ενίσχυση της αποφασιστικότητας και στην καλλιέργεια της ελπίδας για το μέλλον.

Τέλος οι δυσκολίες για 4 ζώδια από σήμερα – «Βλέπετε το μέλλον με ελπίδα»

Ιχθύς,

Παρθένος,

Τοξότης,

Δίδυμος

Ιχθύς

Τώρα που ο Ποσειδώνας είναι στον Κριό, Ιχθύες, οι δύσκολες στιγμές επιτέλους τελείωσαν. Αυτή η ενέργεια μπορεί να σας φαίνεται σαν να ξυπνάτε από ένα όνειρο. Αν έχετε βιώσει αμφιβολίες για τον εαυτό σας και έλλειψη κινήτρου, τα πράγματα είναι έτοιμα να αλλάξουν. Έχετε πλέον περισσότερη έλεγχο στη ζωή σας καθώς αρχίζετε να κατανοείτε πώς οι διαδικασίες σκέψης και σχεδιασμού σας στη δουλειά γίνονται πιο συγκεκριμένες.

Με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο να φεύγουν από τους Ιχθύες, αυτός είναι ο καιρός για να γίνετε πιο πρακτικοί και να σταματήσετε να βασίζεστε σε όνειρα και αυταπάτες για να ξεφύγετε από την πραγματικότητα. Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες που μάθατε κατά τη διάρκεια του Κρόνου στους Ιχθύς και εφαρμόστε τις στα έργα σας από εδώ και πέρα.

Αν και ο Ποσειδώνας σας έφερε δημιουργική ελευθερία, τώρα είστε πιο επικεντρωμένοι στο να επεξεργάζεστε και να κάνετε αλλαγές στο έργο σας. Ο οραματιστής μέσα σας παραμένει, αλλά τώρα θα είναι πιο περιορισμένος. Ο Ποσειδώνας στο ζώδιό σας αντήχησε και στις σχέσεις σας. Οι άνθρωποι πλέον σας βλέπουν με καλύτερο μάτι και το ίδιο ισχύει και για εσάς. Παρουσιάζετε τον αυθεντικό σας εαυτό και οι άλλοι εκτιμούν αυτό που βλέπουν.

Παρθένος

Παρθένοι, οι δύσκολες στιγμές στις σχέσεις σας τελείωσαν τώρα που ο Ποσειδώνας φεύγει από τον τομέα των σχέσεών σας, βοηθώντας σας να βλέπετε τους ανθρώπους για αυτό που είναι πραγματικά. Τα τελευταία χρόνια, ο Ποσειδώνας ενδέχεται να είχε καθορίσει τον τύπο των συνδέσεων που κάνατε και τους ανθρώπους που περιέβαλαν το δίκτυό σας.

Καθώς ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου, θα δείτε κάποιες αλλαγές μέσα στις φιλίες σας, καθώς θα προσελκύεστε προς εκείνους που είναι πιο σταθεροί και γνήσιοι. Ενώ ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς ίσως είχε θολώσει τα όρια, τώρα θα έχετε την ελευθερία να κάνετε τις πρακτικές επιλογές που σας εξυπηρετούν.

Στη δουλειά, είστε πιο πρόθυμοι να προστατέψετε τα όριά σας. Στις προσωπικές σας ερωτικές σχέσεις, είστε πιο συναισθηματικά διαθέσιμοι για να ενδυναμώσετε τη σύνδεσή σας. Οι singles που βγαίνουν ραντεβού δεν θα δείξουν καμία ανοχή σε ασταθείς και αναξιόπιστους ανθρώπους. Δεν θα αφήσετε πλέον τις ψευδαισθήσεις να καθορίζουν τη ζωή σας. Αυτή είναι η στιγμή να είστε πιο επιλεκτικοί και πρόθυμοι να κόψετε δεσμούς με εκείνους που σας προκαλούν μόνο ζημιά. Εισέρχεστε σε ένα κεφάλαιο όπου αναζητάτε μόνο ποιοτικές φιλίες και ρομαντικούς συντρόφους που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σας.

Τοξότης

Τοξότες, ενώ ο Ποσειδώνας είχε μεταμορφώσει τον τομέα του σπιτιού σας, περάσατε κάποιες δύσκολες στιγμές στο σπίτι. Αυτή ήταν μια κρίσιμη διέλευση που σας δίδαξε πολλά για την οικογένειά σας και το πώς να ισορροπήσετε καλύτερα τη ζωή σας στο σπίτι και στην εργασία. Όμως, οι δύσκολες αυτές στιγμές τελείωσαν, καθώς ο Ποσειδώνας στον Κριό σας βοηθά να συνεχίσετε να μαθαίνετε για το παρελθόν σας, αλλά μέσα από μια πιο δημιουργική εξερεύνηση.

Ο Ποσειδώνας στον Κριό σας δίνει αυτήν την ελευθερία, καθώς εισέρχεται σε ένα σημείο του χάρτη σας όπου οι δυναμικές μεταξύ γονέων και παιδιών είναι σημαντικές. Αν είστε γονείς, θα κατανοήσετε πολύ καλύτερα τα παιδιά σας κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης. Άλλοι ενδέχεται να είναι πιο πρόθυμοι να συμφιλιωθούν με τα μέλη της οικογένειας.

Για όσους έχουν δημιουργικές φιλοδοξίες, η κατανόηση που αποκτήσατε κατά την διέλευση του Ποσειδώνα στους Ιχθύες βοηθά στο να εδραιώσετε και να ανακαλύψετε θέματα από το παρελθόν και την οικογενειακή σας ζωή που αποτελούν βασικούς παράγοντες για τα μελλοντικά σας πρότζεκτ.

Ο Ποσειδώνας στον Κριό σχηματίζει ένα όμορφο τρίγωνο με το ζώδιό σας, κάνοντάς αυτήν την περίοδο ιδανική για να εξερευνήσετε τις καλλιτεχνικές σας προσπάθειες με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, για εκείνους που αναζητούν τον έρωτα, φροντίστε να μην παρασυρθείτε από τις ψευδαισθήσεις που μπορεί να φέρει ο Ποσειδώνας.

Δίδυμος

Αν αναρωτιόσασταν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε στην καριέρα σας, Δίδυμοι, ο Ποσειδώνας στον Κριό φέρνει διαύγεια και σαφήνεια. Οι δύσκολες περίοδοι τελείωσαν για την επαγγελματική σας ζωή, καθώς εισέρχεστε σε έναν ισχυρό νέο κύκλο που σας βοηθά να αναθεωρήσετε και να δείτε τα πράγματα με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος στους Ιχθύες σας δίδαξαν να μην αμφιβάλλετε για τις ηγετικές σας ικανότητες, να είστε πιο συμπονετικοί και να διαχειρίζεστε καλύτερα τις ευθύνες σας. Τώρα που ο Ποσειδώνας μετακινείται σε νέο σημείο του χάρτη σας, οι προτεραιότητές σας αλλάζουν.

Για εκείνους που έλειπε η αίσθηση κατεύθυνσης ή που ένιωθαν ότι η πορεία τους ήταν θολή, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα και μπορείτε να δείτε το χάρτη της επιτυχίας σας με πολύ περισσότερη διάκριση. Η περίοδος του Ποσειδώνα στους Ιχθύς ήταν προκλητική, γεμάτη με «τι θα γινόταν αν» και ψευδαισθήσεις, αλλά τώρα βλέπετε τα λάθη, τις νίκες και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσετε.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μάθημα εδώ που επικεντρώνεται στην επιμέλεια και τη εργασιακή σας ηθική στην καριέρα ή τους στόχους σας. Αν παραμείνετε συγκεντρωμένοι, αυτή είναι μια εποχή που θα ανταμειφθείτε, καθώς οι μεταμορφώσεις και τα κομμάτια του παζλ που έλειπαν αρχίζουν να εμφανίζονται.