Η ζωή γίνεται πιο εύκολη για 3 ζώδια από εδώ και πέρα – «Η τύχη σας αλλάζει και οι δισταγμοί εξαφανίζονται»

Μετά τις 25 Ιανουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία συγκεκριμένα ζώδια. Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό σηματοδοτεί τη στιγμή που οι προθέσεις μας αρχίζουν να παίρνουν φόρα. Αυτή η σεληνιακή φάση ενισχύει τη γενναιότητα, την ανεξαρτησία και την αποφασιστικότητα. Η ενέργεια του Κριού ωθεί τις καταστάσεις προς τα εμπρός. Αν υπήρχαν αμφιβολίες, αυτή η διέλευση εξαφανίζει κάθε δισταγμό. Η Κυριακή φέρνει μια αισθητή αλλαγή στις συνθήκες για αυτά τα ζώδια.

Ίσως εκπλαγούμε από το υψηλό επίπεδο θετικής ενέργειας που μας περιβάλλει, αλλά ταυτόχρονα θα νιώσουμε μεγάλη έμπνευση από αυτήν. Ό,τι ήταν «κολλημένο» αρχίζει να κινείται ξανά — όχι τυχαία, αλλά επειδή επιτέλους αναλάβαμε δράση. Αυτή η στροφή της τύχης είναι μέρος μιας περιόδου όπου η τεμπελιά δεν έχει θέση, γι’ αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τη δική μας θέληση για δράση.

Η ζωή γίνεται ευκολότερη για 3 ζώδια

Κριός,

Σκορπιός,

Ιχθύες

Κριός

Η τύχη γυρίζει όταν ενεργείτε εσείς πρώτοι, Κριοί. Τα πάντα, λοιπόν, εξαρτώνται από την πρωτοβουλία και το σθένος, και ποιος καλύτερος από εσάς μπορεί να το κάνει αυτό πραγματικότητα; Στις 25 Ιανουαρίου, η Αύξουσα Ημισέληνος στο ζώδιό σας, σάς θέτει και πάλι υπό έλεγχο μιας κατάστασης που κατέληξε να φαντάζει υπερβολικά καθυστερημένη.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έναρξη μιας συζήτησης που θα βάλει το νερό στο αυλάκι ξανά, ή θα μπορούσε απλώς να είστε εσείς που ρωτάτε: «Πού είναι η επιταγή μου;». Τη στιγμή που ρωτάτε, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Η τύχη ευνοεί την προθυμία σας να ηγηθείτε και να πάρετε ρίσκα. Νιώθετε γεμάτοι ενέργεια και ζωντάνια, και είναι σίγουρα ωραίο συναίσθημα να γνωρίζετε ότι μερικές φορές το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σταθείτε μπροστά σε κάποιον (ευγενικά) και να πείτε αυτό που θέλετε. Τέλος καλό, όλα καλά. Η ζωή γίνεται ευκολότερη από εδώ και πέρα.

Σκορπιός

Σκορπιοί, η ζωή γίνεται ευκολότερη μετά τις 25 Ιανουαρίου, επειδή μπορείτε να δείτε τους κόπους σας επιτέλους να αποδίδουν. Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό επικεντρώνεται στην επαγγελματική σας ζωή. Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, θα πληρωθείτε. Ναι, σωστά ακούσατε!

Κάτι βελτιώνεται στην καθημερινότητά σας αυτή την Κυριακή και αυτό εμπνέει την εργασιακή σας ηθική. Μόλις συμβεί αυτό, η επιτυχία είναι σίγουρη. Είστε στον δρόμο σας τώρα και μπορείτε να το νιώσετε. Αυτή η αστρολογική διέλευση αποκαθιστά το κίνητρό σας και σας δίνει ξανά ώθηση. Νιώθετε ικανοί και υπέροχοι. Η υγεία είναι πλούτος, και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά.

Ιχθύες

Από τις 25 Ιανουαρίου 2026 και μετά, η ζωή των Ιχθύων γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς συνδέεστε πλήρως με το πραγματικό νόημα της Αύξουσας Ημισελήνου στον Κριό. Την Κυριακή, είστε τυχεροί: τα πράγματα εξελίσσονται προς όφελός σας. Είναι η στιγμή να ξεκινήσετε κάτι νέο.

Γνωρίζοντας ότι το σύμπαν συνωμοτεί για να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε και χρειάζεστε, δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε την πλήρη αφθονία, γιατί είναι σίγουρα η δική σας ημέρα. Αξιοποιήστε αυτό το κοσμικό γεγονός. Σταματήστε να υποτιμάτε ό,τι αξίζετε, γιατί τέτοιες ημέρες σας θυμίζουν ότι αξίζετε τα πάντα. Και γιατί; Επειδή είστε καταπληκτικοί, γι’ αυτό. (Και το ξέρετε.)