Η ζωή γίνεται πιο εύκολη για 3 ζώδια από εδώ και πέρα – «Η τύχη σας αλλάζει και οι δισταγμοί εξαφανίζονται»

Σύνοψη από το

  • Μετά τις 25 Ιανουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια, καθώς η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό ενισχύει τη γενναιότητα και την αποφασιστικότητα, ωθώντας τις καταστάσεις προς τα εμπρός.
  • Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό θέτει τους Κριούς και πάλι υπό έλεγχο, ενώ για τους Σκορπιούς επικεντρώνεται στην επαγγελματική τους ζωή, φέρνοντας τους κόπους τους να αποδίδουν.
  • Από τις 25 Ιανουαρίου 2026, η ζωή των Ιχθύων γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς συνδέονται με το νόημα της Αύξουσας Ημισελήνου, με τα πράγματα να εξελίσσονται προς όφελός τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

25 Ιανουαρίου: Η ζωή γίνεται ευκολότερη για τρία ζώδια - "η καλοτυχία αρχίζει να ρέει". Φωτογραφία: Freepik
25 Ιανουαρίου: Η ζωή γίνεται ευκολότερη για τρία ζώδια - "η καλοτυχία αρχίζει να ρέει". Φωτογραφία: Freepik

Μετά τις 25 Ιανουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία συγκεκριμένα ζώδια. Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό σηματοδοτεί τη στιγμή που οι προθέσεις μας αρχίζουν να παίρνουν φόρα.  Αυτή η σεληνιακή φάση ενισχύει τη γενναιότητα, την ανεξαρτησία και την αποφασιστικότητα. Η ενέργεια του Κριού ωθεί τις καταστάσεις προς τα εμπρός. Αν υπήρχαν αμφιβολίες, αυτή η διέλευση εξαφανίζει κάθε δισταγμό. Η Κυριακή φέρνει μια αισθητή αλλαγή στις συνθήκες για αυτά τα ζώδια.

Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως την 1η Φεβρουαρίου – «Είστε προορισμένοι για πολλά παραπάνω, να είστε ανοιχτοί σε όλες τις εμπειρίες»

Ίσως εκπλαγούμε από το υψηλό επίπεδο θετικής ενέργειας που μας περιβάλλει, αλλά ταυτόχρονα θα νιώσουμε μεγάλη έμπνευση από αυτήν. Ό,τι ήταν «κολλημένο» αρχίζει να κινείται ξανά — όχι τυχαία, αλλά επειδή επιτέλους αναλάβαμε δράση. Αυτή η στροφή της τύχης είναι μέρος μιας περιόδου όπου η τεμπελιά δεν έχει θέση, γι’ αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τη δική μας θέληση για δράση.

Η ζωή γίνεται ευκολότερη για 3 ζώδια

  • Κριός,
  • Σκορπιός,
  • Ιχθύες

Κριός

Η τύχη γυρίζει όταν ενεργείτε εσείς πρώτοι, Κριοί. Τα πάντα, λοιπόν, εξαρτώνται από την πρωτοβουλία και το σθένος, και ποιος καλύτερος από εσάς μπορεί να το κάνει αυτό πραγματικότητα; Στις 25 Ιανουαρίου, η Αύξουσα Ημισέληνος στο ζώδιό σας, σάς θέτει και πάλι υπό έλεγχο μιας κατάστασης που κατέληξε να φαντάζει υπερβολικά καθυστερημένη.

Νέα αρχή για 3 ζώδια – «Αφήνετε πίσω τα εμπόδια, έχετε πολλά να περιμένετε από εδώ και πέρα»

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έναρξη μιας συζήτησης που θα βάλει το νερό στο αυλάκι ξανά, ή θα μπορούσε απλώς να είστε εσείς που ρωτάτε: «Πού είναι η επιταγή μου;». Τη στιγμή που ρωτάτε, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Η τύχη ευνοεί την προθυμία σας να ηγηθείτε και να πάρετε ρίσκα. Νιώθετε γεμάτοι ενέργεια και ζωντάνια, και είναι σίγουρα ωραίο συναίσθημα να γνωρίζετε ότι μερικές φορές το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σταθείτε μπροστά σε κάποιον (ευγενικά) και να πείτε αυτό που θέλετε. Τέλος καλό, όλα καλά. Η ζωή γίνεται ευκολότερη από εδώ και πέρα.

Σκορπιός

Σκορπιοί, η ζωή γίνεται ευκολότερη μετά τις 25 Ιανουαρίου, επειδή μπορείτε να δείτε τους κόπους σας επιτέλους να αποδίδουν. Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Κριό επικεντρώνεται στην επαγγελματική σας ζωή. Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, θα πληρωθείτε. Ναι, σωστά ακούσατε!

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου – «Η ερωτική ζωή σας μεταμορφώνεται»

Κάτι βελτιώνεται στην καθημερινότητά σας αυτή την Κυριακή και αυτό εμπνέει την εργασιακή σας ηθική. Μόλις συμβεί αυτό, η επιτυχία είναι σίγουρη. Είστε στον δρόμο σας τώρα και μπορείτε να το νιώσετε. Αυτή η αστρολογική διέλευση αποκαθιστά το κίνητρό σας και σας δίνει ξανά ώθηση. Νιώθετε ικανοί και υπέροχοι. Η υγεία είναι πλούτος, και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά.

Ιχθύες

Από τις 25 Ιανουαρίου 2026 και μετά, η ζωή των Ιχθύων γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς συνδέεστε πλήρως με το πραγματικό νόημα της Αύξουσας Ημισελήνου στον Κριό. Την Κυριακή, είστε τυχεροί: τα πράγματα εξελίσσονται προς όφελός σας. Είναι η στιγμή να ξεκινήσετε κάτι νέο.

Γνωρίζοντας ότι το σύμπαν συνωμοτεί για να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε και χρειάζεστε, δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε την πλήρη αφθονία, γιατί είναι σίγουρα η δική σας ημέρα. Αξιοποιήστε αυτό το κοσμικό γεγονός. Σταματήστε να υποτιμάτε ό,τι αξίζετε, γιατί τέτοιες ημέρες σας θυμίζουν ότι αξίζετε τα πάντα. Και γιατί; Επειδή είστε καταπληκτικοί, γι’ αυτό. (Και το ξέρετε.)

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Donald Trump εμφάνισε επικίνδυνο σημάδι και στο δεύτερο χέρι του – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 – 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – Τι φέρνουν οι αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οι άνθρωποι που μισούν τη ζωή που κάνουν, συνήθως ακολουθούν αυτές τις 7 «στρατηγικές» επιβίωσης

Ξέρετε εκείνο το κενό συναίσθημα όταν ξυπνάτε το πρωί της Δευτέρας και η πρώτη σκέψη που περνά...
09:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Άφησε δουλειά με εξαψήφιο μισθό για να γίνει σερβιτόρα – «Δεν άντεχα το άγχος»

Μια γυναίκα εγκατέλειψε τις φιλοδοξίες της εταιρικής ιεραρχίας και αποφάσισε να χτίσει μια ζωή...
08:08 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Η ευκολότερη σπιτική συνταγή για τυρί κρέμα

Η σπιτική συνταγή για τυρί κρέμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη, γιατί πιθανότατα έχετε ή...
06:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε τις 2 κατσίκες στην εικόνα σε 13 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι