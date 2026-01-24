Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως την 1η Φεβρουαρίου – «Είστε προορισμένοι για πολλά παραπάνω, να είστε ανοιχτοί σε όλες τις εμπειρίες»

Τρία ζώδια θα έχουν μια πολύ τυχερή εβδομάδα από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026. Μία από τις πιο βαθιές πλανητικές μετακινήσεις του έτους συμβαίνει στις 26 Ιανουαρίου, όταν ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε το χτίσιμο της ζωής των ονείρων σας.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την τύχη, είναι σημαντικό να είστε πρόθυμοι να αλλάξετε γνώμη. Αγκαλιάστε μια νέα προοπτική και σταματήστε να πιστεύετε ότι η ιδανική σας ζωή μπορεί να έχει μόνο μία μορφή. Να είστε ανοιχτοί σε όλες τις εμπειρίες, δώστε χώρο σε νέα ξεκινήματα και πιστέψτε ότι προορίζεστε για ακόμη περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε.

Πριν αναλάβετε δράση, ο Ποσειδώνας στον Κριό σάς ζητά να κατανοήσετε πρώτα τον εαυτό σας. Ο Ποσειδώνας κυβερνά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση στόχων, τα όνειρα, τις ελπίδες και τις προθέσεις. Αυτή είναι μια περίοδος για να αποκτήσετε μεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε να είστε σίγουροι ότι αυτό στο οποίο δίνετε την ενέργειά σας αποτελεί μέρος του πεπρωμένου σας.

Τα 3 τυχερά ζώδια της εβδομάδας από τις 26 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου – «Είστε προορισμένοι για πολλά περισσότερα»

Λέων,

Δίδυμος,

Κριός

Λέων

Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, Λέοντες! Ο Ποσειδώνας μετακινείται στον Κριό τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, ανάβοντας μια εποχή τύχης, σκοπού και νοήματος στη ζωή σας. Ο Κριός κυβερνά την τύχη σας, οπότε καθώς ο Ποσειδώνας κινείται μέσα από αυτό το ζώδιο της φωτιάς μέχρι το 2039, περιμένετε απίστευτες ευκαιρίες και αλλαγές.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανοίξτε το μυαλό σας για να εξετάσετε νέες δυνατότητες. Σκεφτείτε τις προθέσεις σας και δείτε πού ίσως νιώθατε ότι περιορίζατε τον εαυτό σας. Φροντίστε να μην περιορίσετε τις δυνατότητές σας με κανέναν τρόπο και δείτε αυτήν την περίοδο ως μια ευκαιρία να ζήσετε τη ζωή που πάντα προοριζόσασταν να ζήσετε.

Ο Ποσειδώνας στον Κριό σας καλεί να είστε ξεκάθαροι για το τι θέλετε και να είστε δραστήριοι στην επίτευξή του. Αυτή είναι μια πολύ κινητοποιημένη και στοχευμένη ενέργεια, οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ πριν αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματά της στη ζωή σας. Απλά θυμηθείτε ότι οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, οπότε δράστε για ό,τι επιθυμείτε περισσότερο!

Δίδυμος

Αγκαλιάστε τη διαδικασία, Δίδυμοι! Βρίσκεστε σε μία από τις πιο τυχερές φάσεις του 2026. Με το συνεχιζόμενο αστρολογικό σύνολο στον Υδροχόο, το σύμπαν σας ωθεί προς νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Μπορεί να εξετάζετε επιλογές που κάποτε φαινόντουσαν απίθανες, αλλά αυτός είναι ο σκοπός του Υδροχόου.

Ως ζώδιο του αέρα, αυτή η ενέργεια θα πρέπει να σας είναι άνετη για να τη δουλέψετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βεβαιωθείτε ότι θα αγκαλιάσετε ολόκληρη τη διαδικασία. Δείτε τα πάντα σαν να συμβαίνουν για το καλό σας, γιατί έτσι είναι! Την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, ο Ερμής σχηματίζει σύνοδο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο. Αυτή είναι μία εξαιρετικά ευεργετική και τυχερή ενέργεια που έχει σκοπό να φέρει ευκαιρίες για νέες αρχές.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη συνδυάζουν τις ενέργειές τους, φέρνοντας νέες προσφορές και επικοινωνία που γεννούν μεγαλύτερη τύχη, επιτυχία και οικονομική αφθονία. Φροντίστε να μην υπεραναλύετε ή να μπλέκεστε στο μυαλό σας για το τι να κάνετε. Ενώ κάποια στοιχεία της τρέχουσας ζωής σας μπορεί να απομακρυνθούν, και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Αποδεχτείτε ό,τι φεύγει και προετοιμαστείτε να υποδεχτείτε ό,τι έρχεται. Όλα αυτά είναι μέρος του ταξιδιού που σας οδηγεί στο πεπρωμένο σας.

Κριός

Δώστε στον εαυτό σας πρόκληση αυτήν την εβδομάδα, Κριοί! Την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, η ευθυγράμμιση του Άρη και του Πλούτωνα στον Υδροχόο αμφισβητεί τα προηγούμενα σχέδια που έχετε κάνει για τη ζωή σας. Αυτή η ενέργεια λειτουργεί ως μια στιγμή αφύπνισης για τον δρόμο που ακολουθείτε, τους ανθρώπους με τους οποίους είστε περιτριγυρισμένοι και τις μεγαλύτερες ελπίδες σας για τη ζωή.

Όταν ο Άρης και ο Πλούτωνας ενώνονται στον Υδροχόο, να παραμένετε ανοιχτοί σε ριζικές και αναπάντεχες αλλαγές. Αυτό μπορεί να έρθει με τη μορφή μιας ξαφνικής προσφοράς, του κλεισίματος ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου ή μιας νέας σύνδεσης. Ο Άρης παρακινεί, ενώ ο Πλούτωνας λειτουργεί ως καταλύτης.

Βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνετε ανοιχτοί σε επανακαθορισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μην προσκολληθείτε σε τίποτα ή κανέναν, καθώς είναι σημαντικό να δείτε όλα όσα συμβαίνουν ως μέρος της αφύπνισής σας. Αυτή η στιγμή φέρνει σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, αλλά είναι όλο μέρος του να δημιουργήσετε χώρο για τις μεγαλύτερες ευλογίες σας. Πάρτε χρόνο να σκεφτείτε τι σας εμπνέει και τι επιθυμείτε από αυτή τη ζωή.

Αντί να συνεχίζετε να δουλεύετε προς τα προηγούμενα σχέδιά σας, αγκαλιάστε αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πού θα οδηγήσει ένα μονοπάτι για να το ακολουθήσετε με θάρρος.