Τέλος τα ζόρια για 4 ζώδια – «Η καθημερινότητα παύει να είναι τόσο εξαντλητική»

Όταν ο Άρης εισέρχεται στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, η ζωή θα πάψει να φαίνεται τόσο εξαντλητική για τέσσερα ζώδια. Όταν ο Άρης αλλάζει ζώδιο, η συνολική καθημερινή ενέργεια μεταβάλλεται, καθώς ο Άρης κυβερνά τις πράξεις μας και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα πράγματα.

Ο Άρης συναντά την Αφροδίτη, τον Ερμή, τον Ήλιο και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 2 Μαρτίου 2026. Όταν οι πλανήτες στον Υδροχόο κυριαρχούν στον ουρανό, βιώνουμε περισσότερη καινοτομία, ανεξαρτησία, ελευθερία και αυτό που ορισμένες φορές μοιάζει με επαναστατικές αλλαγές. Η είσοδος του Άρη στον Υδροχόο συνήθως τροφοδοτεί δράσεις που υποκινούνται από την επιθυμία για το συλλογικό όφελος, την καινοτομία και μοναδικές, επαναστατικές ιδέες που μερικές φορές καταλήγουν να γίνουν ο κανόνας.

Ο Άρης στον Υδροχόο εκδηλώνεται ως πρωτότυπες ιδέες και λύσεις σε προβλήματα, καθώς και ως προσπάθειες εστιασμένες στην κοινότητα ή σε ομάδες που αψηφούν το κατεστημένο. Μην εκπλαγείτε αν νιώσετε πιο ανοιχτόμυαλοι ή αν αισθανθείτε την ανάγκη να εκσυγχρονίσετε κάτι, εστιάζοντας σε ιδέες που μας επηρεάζουν όλους ή ακόμα και υποστηρίζοντας τους λιγότερο ευνοημένους. Με τον Άρη στον Υδροχόο, η ζωή δεν θα είναι τόσο εξαντλητική γι’ αυτά τα ζώδια, καθώς γίνονται πιο ανεξάρτητα και προσανατολισμένα στην ελευθερία, στοχεύοντας όχι μόνο στο προσωπικό τους συμφέρον αλλά και στο καλό των άλλων.

Η ζωή δεν θα είναι πλέον εξουθενωτική για 4 ζώδια μετά τις 23 Ιανουαρίου

Υδροχόος,

Καρκίνος,

Κριός,

Ζυγός

Υδροχόος

Όταν ο Άρης εισέλθει στο ζώδιό σας στις 23 Ιανουαρίου, Υδροχόε, θα αφήσει τον 12ο οίκο σας και θα περάσει στον πρώτο. Ο Άρης στον 12ο οίκο σημαίνει μια περίοδο ενοχλήσεων και κρυμμένου θυμού, συναισθηματικών συγκρούσεων και βάρη, εξάντλησης, καψίματος και κρυφών εχθρών που μπορεί να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Γενικά, είναι ένας δύσκολος οίκος για τον Άρη να λειτουργήσει.

Η ζωή δεν θα φαίνεται τόσο εξαντλητική όταν ο Άρης περάσει στον πρώτο οίκο σας, γιατί φέρνει μια έκρηξη ενέργειας, δράσης, μερικές φορές θάρρους και νέες αρχές. Η φιλοδοξία σας, η ώθηση και η κινητοποίηση γίνονται πιο εμφανείς, μαζί με το θάρρος και τη μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα.

Ο χρόνος για σχέδια έχει περάσει, και τώρα ήρθε η ώρα για δράση και πράξη. Με τους άλλους τέσσερις πλανήτες στον πρώτο οίκο σας, η προσοχή είναι στραμμένη πάνω σας προσωπικά, Υδροχόε, και νιώθετε μια ανανέωση θετικότητας και αισιοδοξίας. Οι άλλοι σας προσελκύονται αυτήν την περίοδο, οπότε τώρα είναι η στιγμή να πάρετε πρωτοβουλία και να προχωρήσετε με όσα θέλετε στη ζωή σας.

Καρκίνος

Ο Άρης περνούσε από τον έβδομο οίκο σας, αυτόν των συντρόφων, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, καρκίνοι, οπότε ίσως έχετε βιώσει συγκρούσεις σε προσωπικές σχέσεις ή με εκείνους με τους οποίους συναναστρέφεστε καθημερινά. Είχατε μια δύσκολη Πανσέληνο στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου, που βρέθηκε σε αντίθεση με τον Άρη, και μια Νέα Σελήνη στις 18 Ιανουαρίου, που συναντήθηκε με τον Άρη στον οίκο των συντρόφων σας.

Καμία από αυτές τις ενέργειες δεν είναι εύκολη, τουλάχιστον όχι σε συναισθηματικό επίπεδο. Ωστόσο, η ζωή δεν θα φαίνεται τόσο εξαντλητική μόλις ο Άρης περάσει στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου. Αφήνει τον έβδομο οίκο σας και περνά στον όγδοο, ο οποίος κυβερνά τα χρήματα των συντρόφων, τους φόρους, τα χρέη, τα δάνεια και το πώς αισθάνεστε στις σχέσεις σας.

Αυτή η αλλαγή φέρνει μια πιο ελαφριά ενέργεια στην επιφάνεια και θα αρχίσετε να χαλαρώνετε περισσότερο με τους συντρόφους σας. Ο Υδροχόος είναι μια πιο αέρινη ενέργεια σε σχέση με τον Αιγόκερω και εστιάζει περισσότερο στην κοινωνική πρόοδο, το συλλογικό καλό και τη συναναστροφή. Αν και ο Υδροχόος παραμένει υπό την επιρροή του Κρόνου, η ενέργειά του είναι λιγότερο έντονη και πιο συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, οπότε δεν θα υπάρχουν τόσες συγκρούσεις με εκείνους που συναναστρέφεστε τακτικά.

Κριός

Κριοί, ο Άρης στον Αιγόκερω διέρχεται από τον 10ο οίκο σας, που αφορά την καριέρα και τη φήμη σας, και όταν εισέλθει στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, θα περάσει στον 11ο οίκο σας, αυτόν των φίλων, των ελπίδων και των επιθυμιών, των ομάδων και της κοινωνικής σας ζωής. Ο Αιγόκερως συγκρούεται με τον Κριό, ενώ ο Υδροχόος είναι ένα πολύ πιο συμβατό ζώδιο, οπότε η ζωή δεν θα φαίνεται τόσο εξαντλητική μετά την Παρασκευή.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ο Άρης στον Αιγόκερω σχημάτισε τετράγωνο με τον Ήλιο σας, το οποίο πιθανότατα δημιούργησε τριβές στη δουλειά λόγω της πιεστικής ενέργειάς του. Επιπλέον, η Πανσέληνος του Ιανουαρίου ήταν στον Καρκίνο, ένα ζώδιο υπερβολικά συναισθηματικό για εσάς.

Ίσως βιώσατε προβλήματα στο σπίτι καθώς και στη δουλειά, ή μπορεί να δημιουργήθηκε μια ανισορροπία ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά σας. Αλλά καθώς ο Άρης αφήνει τον Αιγόκερω και περνά στον Υδροχόο, θα παρατηρήσετε μια μεγάλη αλλαγή στην ενέργεια και θα αρχίσετε να νιώθετε ξανά σαν το συνήθως θετικό και χαρούμενο εαυτό σας — και μπορείτε να περιμένετε να δείτε πολύ περισσότερους φίλους!

Ζυγός

Ζυγοί, ο Άρης στον Αιγόκερω διέρχεται τον 4ο οίκο σας, που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Πιθανόν να βιώσατε προβλήματα με τα μέλη της οικογένειάς σας ή με εκείνους με τους οποίους συγκατοικείτε, ή ακόμη και ζητήματα σχετικά με επισκευές στο σπίτι. Η ενέργεια του Αιγόκερου δεν είναι συμβατή με εκείνη του Ζυγού. Το ζώδιο της εργασίας και των περιορισμών δεν προμηνύει πάντα θετικές εξελίξεις ούτε δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες. Επιπλέον, βιώσατε μια δύσκολη Πανσέληνο και Νέα Σελήνη αυτόν τον μήνα, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμα πιο απαιτητική.

Ωστόσο, όταν ο Άρης εισέλθει στον Υδροχόο στις 23 Ιανουαρίου, συναντά την Αφροδίτη στον πέμπτο οίκο σας -τον οίκο του έρωτα και των φίλων- κάνοντας τη ζωή να μοιάζει πολύ λιγότερο εξαντλητική.

Εάν είστε ελεύθεροι, έχετε περισσότερες πιθανότητες από το κανονικό να γνωρίσετε κάποιο σημαντικό πρόσωπο από τώρα έως τις 2 Μαρτίου. Εάν είστε σε σχέση, ο δεσμός σας μπορεί να περάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο (ή, τουλάχιστον, θα περάσετε πολύ όμορφα). Όχι μόνο θα μπορείτε να αναπνεύσετε με μεγαλύτερη ανακούφιση τώρα, αλλά θα νιώθετε και υπέροχα!