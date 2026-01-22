Οι δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους για 4 ζώδια πριν φύγει το 2026 – «Ολοκληρώνεται ο κύκλος των δοκιμασιών»

Σύνοψη από το

  • Οι δύσκολες στιγμές επιτέλους τελειώνουν για τέσσερα ζώδια πριν ολοκληρωθεί το 2026, καθώς «ολοκληρώνουν έναν τριετή κύκλο συναισθηματικού πόνου και αγώνα».
  • Αρκετές μεγάλες αστρολογικές μετακινήσεις αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στο 2026, φέρνοντας αισιοδοξία σε Ιχθύες, Παρθένους, Διδύμους και Τοξότες.
  • Αυτά τα ζώδια θα ανταμειφθούν για τους αγώνες τους, βρίσκοντας καλύτερες σχέσεις, οικονομικές ευκαιρίες και τον πραγματικό τους δρόμο, καθώς οι δοκιμασίες φτάνουν στο τέλος τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Οι δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους για 4 ζώδια πριν φύγει το 2026 - «Ολοκληρώνεται ο κύκλος των δοκιμασιών»
Φωτογραφία: Pexels

Η ζωή έμοιαζε με μια συνεχή ανηφόρα για πολλούς ανθρώπους τελευταία, αλλά οι δύσκολες στιγμές επιτέλους τελειώνουν για τέσσερα ζώδια πριν ολοκληρωθεί το 2026. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, αυτά τα ζώδια «ολοκληρώνουν έναν τριετή κύκλο συναισθηματικού πόνου και αγώνα».

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία – «Πλησιάζει μια μεγάλη ευκαιρία»

Αρκετές μεγάλες αστρολογικές μετακινήσεις αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στο 2026, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους, αυτά τα ζώδια να νιώθουν πιο αισιόδοξα από ό,τι εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι τέλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, αυτά τα ζώδια διαθέτουν πλέον την ψυχική ανθεκτικότητα να ξεπεράσουν ό,τι κι αν βρεθεί στο δρόμο τους, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν είναι με το μέρος τους.

Οι δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους για 4 ζώδια πριν φύγει το 2026

  • Ιχθύες,
  • Παρθένος,
  • Δίδυμος,
  • Τοξότης

Ιχθύες

Ιχθύες, σύμφωνα με την αστρολόγο «Έχετε δώσει περισσότερους αγώνες από κάθε άλλο ζώδιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια».  Από αποτυχημένες σχέσεις μέχρι στασιμότητα στην καριέρα σας, πολλοί τομείς της ζωής σας δεν ήταν και οι πιο σταθεροί.  Αυτό συμβαίνει γιατί ο Κρόνος, ο πλανήτης των δυσκολιών και της πειθαρχίας, ήταν στο ζώδιό σας για τρία χρόνια.

Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα οικονομικά τους έως τις 25 Ιανουαρίου – «Ακούστε τη διαίσθησή σας»

Ευτυχώς, ο Κρόνος τελικά φεύγει από το ζώδιό σας τον Φεβρουάριο του 2026, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι δύσκολες περίοδοι επιτέλους φτάνουν στο τέλος τους.  Αν και ίσως να μην το νιώθετε άμεσα, ο Κρόνος έχει έναν τρόπο να μας ανταμείβει μόλις μάθουμε τα δύσκολα καρμικά μαθήματα. Έτσι, ενώ το παρελθόν ίσως να μην ήταν ό,τι καλύτερο, ετοιμαστείτε για καλύτερες μέρες μπροστά.

Παρθένος

Παρθένοι, περάσατε δύσκολες καταστάσεις στις σχέσεις σας. «Πολλοί από εσάς περάσατε τοξικές καρμικές σχέσεις», εξήγησε η Demure, ή «Ίσως η ερωτική σας ζωή ήταν απογοητευτική. Ένας σύντροφος δεν σας συμπεριφερόταν με τον τρόπο που αξίζατε». 

Όλα γίνονται πολύ καλύτερα για 4 ζώδια κατά την εποχή του Υδροχόου – «Έχετε τη δυνατότητα να πετύχετε τα πάντα, αρκεί να παραμείνετε προσγειωμένοι»

Ευτυχώς, το 2026 όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους, καθώς προσελκύετε τη σχέση που σας αξίζει. Από καλύτερες συνδέσεις μέχρι καλύτερους συντρόφους, μαθαίνοντας εκείνα τα δύσκολα καρμικά μαθήματα, θα ανθίσετε σαν κανένας άλλος.

Δίδυμος

Δίδυμοι, αν και το 2025 ήταν το σμαραγδένιο έτος σας, «πολλοί από εσάς ίσως διαπιστώσατε ότι δεν ανταμειφθήκατε με την οικονομική επιτυχία και τις επαγγελματικές ευλογίες που αξίζατε», εξήγησε η Demure.  Παρά το γεγονός ότι είχατε την αφθονία του Δία στο ζώδιό σας στο πρώτο μισό του 2025, περάσατε δύσκολες καταστάσεις.

Ωστόσο, το 2026 είναι μια εντελώς νέα εποχή. Οι δύσκολες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, καθώς τελικά ανταμείβεστε για όλα τα χρόνια σκληρής δουλειάς με οικονομικές ευκαιρίες και περισσότερη ευημερία. Αναμένετε ότι οποιαδήποτε προηγούμενα εμπόδια θα έχουν επιτέλους απομακρυνθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Τοξότης

Το ζώδιο του Τοξότη, πέρασε σημαντικές δοκιμασίες.  «Για τρία χρόνια, πολλοί από εσάς έχετε βιώσει μερικές από τις πιο καταθλιπτικές, συναισθηματικά εξαντλητικές και τραυματικές καταστάσεις που έχετε ζήσει ποτέ στη ζωή σας», είπε η Demure.  Είτε στην προσωπική σας ζωή, είτε στην καριέρα σας,  συναντούσατε συνεχώς εμπόδια.

«Αλλά τώρα είστε πιο δυνατοί», πρόσθεσε η Demure. Αυτές οι δύσκολες στιγμές έχουν τελειώσει, «και πλέον δεν θα χρειάζεται να υπομείνετε τέτοιους αγώνες».  Από το να βρείτε καλύτερες σχέσεις μέχρι να ανακαλύψετε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, όποια θέματα κι αν είχατε τα τελευταία χρόνια, θα λυθούν καθώς τελικά θα βρείτε τον πραγματικό σας δρόμο το 2026.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωμί του τοστ, παγωτό και άλλες τροφές που κάνουν κακό στο έντερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ΗΠΑ εκτός ΠΟΥ: Επίσημη αποχώρηση με πολιτικές και υγειονομικές συνέπειες

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας- Όλες οι λεπτομέρειες

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 – Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτές τις 8 φράσεις, πιθανότατα δεν σας σέβεται, αλλά δεν σας το λέει ευθέως

Ξέρετε αυτό το συναίσθημα όταν τα λόγια κάποιου δεν ταιριάζουν με την ενέργεια που εκπέμπει; Σ...
10:00 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία – «Πλησιάζει μια μεγάλη ευκαιρία»

Τρία ζώδια πρόκειται να προσελκύσουν σημαντική οικονομική επιτυχία ξεκινώντας από τις 22 Ιανου...
09:03 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ανακάλυψε την απιστία του συζύγου της από ένα μήνυμα – «Μου είπε πως δεν είναι πλέον ερωτευμένος μαζί μου»

Στις 12 Δεκεμβρίου, δύο μέρες μετά την 20ή επέτειο του γάμου τους, ο σύζυγος της TikToker Kris...
08:32 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για βελούδινη κολοκυθόσουπα

Η κολοκυθόσουπα που θα λατρέψετε. Αυτή η συνταγή είναι για μια κρεμώδη και αρωματική σούπα, πο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι