Έρχεται η «λύτρωση» για 3 ζώδια – «Τα πράγματα θα βελτιωθούν μέχρι τα τέλη του 2026 – Μην τα παρατήσετε τώρα»

Σύνοψη από το

  • Τρία ζώδια έχουν δυσκολευτεί το τελευταίο διάστημα, αλλά τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τους αστρολόγους. Το 2026 υπόσχεται νέα ξεκινήματα και μεταμόρφωση προς το καλύτερο σε σχέσεις και εργασία.
  • Για τους Λέοντες, το 2026 θα είναι πολύ καλύτερο, με την αστρολόγο Elizabeth Brobeck να εξηγεί πως «μπορεί να βρείτε περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια». Οι Κριοί θα περάσουν από μια «σημαντική διαδικασία ανανέωσης», καθώς ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας μπαίνουν στο ζώδιό τους.
  • Για τους Τοξότες, μετά από ένα έντονο 2025, «τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ευχάριστα» μέχρι το τέλος του 2026, με πολλές ευκαιρίες για ταξίδια και νέες γνωριμίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Έρχεται η «λύτρωση» για 3 ζώδια - «Τα πράγματα θα βελτιωθούν μέχρι τα τέλη του 2026
Φωτογραφία: Pexels

Τρία ζώδια έχουν δυσκολευτεί περισσότερο από τα υπόλοιπα το τελευταίο διάστημα, αλλά σύμφωνα με τους αστρολόγους, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα μέχρι το τέλος του 2026. Παρόλο που το 2025 είχε το δικό του μερίδιο από σκαμπανεβάσματα, το 2026 υπόσχεται νέα ξεκινήματα.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή σε ό,τι επαναλαμβάνεται, δεν πρόκειται για συμπτώσεις»

Μέσα στο 2026 βιώνουμε αρκετές σημαντικές αστρολογικές μετακινήσεις που επηρεάζουν άμεσα αυτά τα ζώδια. Είτε πρόκειται για βελτίωση στις σχέσεις, είτε για καλύτερες ευκαιρίες στην εργασία, η ζωή τους μεταμορφώνεται προς το καλύτερο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε αίσθημα απογοήτευσης ή θλίψης που έχει απομείνει από το 2025 θα αρχίσει σιγά-σιγά να εξαφανίζεται, καθώς αυτά τα τρία ζώδια θα αρχίσουν επιτέλους να νιώθουν μεγαλύτερη ηρεμία.

Τα 3 ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να βελτιώνονται μέχρι τα τέλη του 2026

  • Λέων,
  • Κριός,
  • Τοξότης

Λέων

Για εσάς, Λέοντες, σύμφωνα με την αστρολόγο Elizabeth Brobeck, το 2026 πρόκειται να είναι πολύ καλύτερο από το 2025. Καθώς αρχίζει η χρονιά, «μπορεί να βρείτε περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια», εξήγησε η Brobeck.  Ωστόσο, η χρονιά σας θα αρχίσει πραγματικά να βελτιώνεται το καλοκαίρι, όταν ο πλανήτης της τύχης και της αφθονίας μπαίνει στο ζώδιό σας.

Τα 3 ζώδια που θα έχουν τύχη στα οικονομικά τους έως τις 25 Ιανουαρίου – «Ακούστε τη διαίσθησή σας»

Με τον Δία στον Λέοντα, μια σημαντική ανανέωση είναι προ των πυλών, είπε η Brobeck. Από το να φαίνεστε πιο όμορφοι μέχρι το να νιώθετε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα στο δεύτερο μισό του 2026 και θα λάμψετε όπως ποτέ πριν. Φυσικά, δεν θα είναι όλα τέλεια. Όπως και σε κάθε τομέα της ζωής, η αλλαγή είναι πάντα δύσκολη.

Ωστόσο, αν είστε πρόθυμοι να παραμείνετε πιστοί στον δρόμο σας, περιμένετε η αφθονία να εισέλθει στη ζωή σας καθώς θα προσελκύετε ό,τι σας είναι προορισμένο.

Τέλος η στασιμότητα για 4 ζώδια – «Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη ανατροπή, ο τροχός γυρίζει»

Κριός

Για εσάς, Κριοί, το 2026 είναι μια μεγάλη χρονιά. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας μπαίνουν στο ζώδιό σας το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, κάνοντάς σας τον κύριο χαρακτήρα για όλο το έτος. Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της πειθαρχίας, οπότε τα πράγματα μπορεί να μην αρχίσουν με τις καλύτερες προοπτικές. Ωστόσο, τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα μέχρι το τέλος του 2026, είπε ο Brobeck, καθώς «θα περάσετε από μια σημαντική διαδικασία ανανέωσης».

«Αυτή θα είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για εσάς», είπε ο Brobeck. «Μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε τον εαυτό σας με μια εντελώς καινούρια οπτική.»

Αυτό σημαίνει ότι, όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, περιμένετε να περάσετε από σημαντικές μεταμορφώσεις στον κοινωνικό σας κύκλο. Από τη δημιουργία νέων συνδέσεων μέχρι την απομάκρυνση από παλιά βάρη, η κοινωνική σας ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Αν και μπορεί να ακούγεται έντονο στην επιφάνεια, δεν είναι όλο κακό. Περιβάλλοντάς τον εαυτό σας με θετικότητα, θα δείτε να κάνετε περισσότερες γνωριμίες και συνεργασίες από ποτέ.

Τοξότης

Το 2025 ήταν μια αρκετά έντονη χρονιά για εσάς, Τοξότες, όπως αναγνώρισε ο Brobeck. Από την εμπειρία της στασιμότητας μέχρι την αντιμετώπιση σοβαρών αβεβαιοτήτων, το 2025 ήταν η χρονιά που γύρισε τη ζωή σας ανάποδα. Ευτυχώς, όλα αυτά πρόκειται να αλλάξουν, καθώς η ζωή σας θα γίνει πολύ πιο εύκολη μέχρι το τέλος του 2026.

«Μπορεί να βρείτε πολλές ευκαιρίες για ταξίδια φέτος», εξήγησε ο Brobeck. «Τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ευχάριστα», είπε ο αστρολόγος, καθώς θα αρχίσετε να διασκεδάζετε περισσότερο. Έτσι, αν περιμένατε μια καινούργια αρχή, το 2026 είναι η χρονιά σας. Από τα ταξίδια μέχρι τη γνωριμία με καινούργιους ανθρώπους, η ζωή σας θα αλλάξει με απρόβλεπτους τρόπους μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς!

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Ρεύμα: Σημαντική αύξηση στην τιμή της Ελλάδας – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Φον Ντερ Λάιεν: Το μήνυμά της για Γροιλανδία και δασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους αμέσως μόλις ξυπνήσουν, διαθέτουν 7 χαρακτηριστικά που είναι δείκτες επιτυχίας

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πρωινά είναι γεμάτα θόρυβο πριν ακόμα ξεκινήσουν.  Για πολλούς, η μ...
10:03 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Δώστε προσοχή σε ό,τι επαναλαμβάνεται, δεν πρόκειται για συμπτώσεις»

Στις 21 Ιανουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια δέχονται ένα ισχυρό μήνυμα από το σύμπαν. Ο Ήλιος φέρνε...
09:00 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ο πατέρας της την πέταξε έξω από το σπίτι ξαφνικά για να μείνουν τα θετά παιδιά του – «Επιχείρησε να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό μου»

Το τελευταίο εξάμηνο, η TikToker @ebebeb377 και τα αδέλφια της έχουν περάσει από τρομερές κατα...
08:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Συνταγή για κρεμώδη πατατόσουπα

Πώς να να φτιάξετε τη χορταστική σούπα πατάτας. Αυτή η συνταγή για πατατόσουπα ετοιμάζεται γρή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι