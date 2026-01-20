Τέλος η στασιμότητα για 4 ζώδια – «Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη ανατροπή, ο τροχός γυρίζει»

Τέσσερα ζώδια αισθάνονται παγιδευμένα το τελευταίο διάστημα, όμως όλα αλλάζουν μετά τις 20 Ιανουαρίου 2026. Με την είσοδο του Ερμή στον Υδροχόο την ίδια ημέρα, σταματάμε να εστιάζουμε στην ανάγκη για αναγνώριση και στρέφουμε την προσοχή μας στις σχέσεις και τις διασυνδέσεις της ζωής μας.

Η έννοια της κοινότητας αποκτά πρωταρχική σημασία τις επόμενες εβδομάδες, καθώς πολλοί πλανήτες εισέρχονται σε αυτό το ζώδιο. Πρόκειται για μια δυναμική περίοδο για συμφιλίωση και ενδυνάμωση των δεσμών μας με τους άλλους, καθώς αρχίζουμε να τους κατανοούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η εποχή του Υδροχόου μας αποκαλύπτει τι είδους φίλοι είμαστε και πώς αυτός ο ρόλος αναδεικνύεται στο εργασιακό, ακαδημαϊκό και οικογενειακό μας περιβάλλον.

Παρόλο που αυτά τα ζώδια ένιωθαν στάσιμα τελευταία, η κατάσταση ανατρέπεται. Ο Ερμής από τον Υδροχόο φέρνει μαζί του αγάπη, αρμονία και νέα ξεκινήματα.

Νιώθετε ότι η ζωή σας έχει «κολλήσει»; Αν ανήκετε σε αυτά τα 4 ζώδια, έρχονται αλλαγές

Υδροχόος,

Λέων,

Ταύρος,

Σκορπιός

Υδροχόος

Υδροχόοι, αν αισθανόσασταν στάσιμοι τελευταία, τα πράγματα αλλάζουν μετά την είσοδο του Ερμή στο ζώδιό σας στις 20 Ιανουαρίου. Ετοιμαστείτε να ζήσετε πιο αιχμηρές επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς θα καταφέρετε να εκφράζεστε πιο αποτελεσματικά με αρκετούς πλανήτες στο ζώδιό σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική περίοδος για κοινωνικοποίηση, για να συμμετέχετε σε κάποια λέσχη ή να γίνετε πιο ενεργοί με τους φίλους σας. Είναι επίσης μια θαυμάσια ευκαιρία για να εξερευνήσετε τις δημιουργικές σας ιδέες, καθώς αυτή η ενέργεια σας φωτίζει και σας γεμίζει έμπνευση.

Εκτιμάτε περισσότερο τις ικανότητές σας και η παρουσία του πλανήτη της επικοινωνίας στο ζώδιό σας σας βοηθά να τις αναπτύξετε ακόμα περισσότερο. Ο Ερμής στο ζώδιό σας σας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον τομέα της καριέρας και/ή των σπουδών, καθώς θα νιώθετε πολύ συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να αφομοιώσετε πολλές πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με την Αφροδίτη επίσης στο ζώδιό σας, απορροφάτε τις πληροφορίες με περισσότερη υπομονή και προσοχή. Ο Ερμής στον Υδροχόο σας βοηθά να εξελιχθείτε στον τομέα των σχέσεών σας, καθώς η ουσιαστική και ειλικρινής επικοινωνία είναι πολύ σημαντική αυτή την περίοδο. Ο Ερμής στο ζώδιό σας φέρνει επίσης μια διάσταση διαφάνειας στις φιλίες και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.

Λέων

Λέοντες, αν αισθανόσασταν στάσιμοι ή σαν τα σχέδιά σας να μην πηγαίνουν πουθενά, ετοιμαστείτε να δείτε τα πράγματα να προχωρούν πιο γρήγορα μετά τις 20 Ιανουαρίου, καθώς ο πλανήτης της επικοινωνίας έρχεται για να σας ανεβάσει. Τώρα μπορείτε να επικεντρωθείτε στους στόχους σας με πιο πρακτικό τρόπο, καθώς ο Ερμής σχηματίζει αντίθεση με το ζώδιό σας και φωτίζει το μυαλό σας. Ο Ερμής στον Υδροχόο σας καθιστά πιο επαγγελματίες, δημιουργώντας νέους στόχους και σχέδια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Επίσης, νιώθετε πιο σίγουροι όταν πρόκειται να ξεκινήσετε μια νέα ιδέα ή να συμμετάσχετε σε ένα συνεργατικό πρότζεκτ. Γενικά, ο Ερμής στον Υδροχόο σας δείχνει γιατί είναι σημαντική η υποστήριξη των άλλων, ειδικά αν θέλετε να προχωρήσετε μπροστά. Αντί να εστιάζετε περισσότερο στον εαυτό σας, θα επικεντρωθείτε στις ανάγκες των άλλων τις επόμενες εβδομάδες.

Μην θολώσετε τα όριά σας — φροντίστε να προστατεύετε την ενέργειά σας όταν χρειάζεται. Ωστόσο, ανοίξτε την καρδιά σας στην αγάπη και μην αφήσετε τα παλιά τραύματα να σας καταναλώσουν.

Ταύρος

Ταύροι, αν έχετε νιώσει κολλημένοι τελευταία, όλα αυτά αλλάζουν μετά την είσοδο του Ερμή στον Υδροχόο στις 20 Ιανουαρίου. Η ενέργεια του Υδροχόου επικεντρώνεται στην κορυφή του χάρτη σας, κάνοντάς την μια καταπληκτική συγκυρία αν προσπαθείτε να προοδεύσετε στον επαγγελματικό σας τομέα. Για όσους σπουδάζουν, αυτή η περίοδος κάνει θαύματα στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς σας βοηθά να συνδεθείτε ουσιαστικά με το αντικείμενο των σπουδών σας ή με ένα τρέχον project. Από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, οι γύρω σας αναγνωρίζουν τις λαμπρές ιδέες σας.

Ο Ερμής στον Υδροχόο σας κάνει πιο δημοφιλείς, οπότε αυτή είναι μια περίοδος που πρέπει να είστε προσεκτικοί με ό,τι λέτε ή κάνετε, αφού όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας. Εκείνοι που σας σέβονται είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας, καθώς γνωρίζουν τι μπορείτε να προσφέρετε.

Ένα ανιαρό ή επίπονο πρότζεκτ που απαιτεί πολλή πνευματική προσπάθεια είναι πλέον πιο διαχειρίσιμο, καθώς ο Ερμής και η Αφροδίτη βρίσκονται σε αυτήν τη θέση του χάρτη σας. Είναι ωφέλιμο να θέσετε τους στόχους σας τώρα, ενώ η αυτοπεποίθησή σας είναι στα ύψη. Μπορείτε να χτίσετε και να αναπτυχθείτε τις επόμενες εβδομάδες, αρκεί να μην ενεργείτε παρορμητικά.

Σκορπιός

Σκορπιοί, αν έχετε νιώσει κολλημένοι τελευταία, ο Ερμής στον Υδροχόο σας βοηθά να επανέλθετε στο έδαφος και να εξερευνήσετε το παρελθόν ώστε να προχωρήσετε μπροστά. Αν και αυτή η ενέργεια μπορεί να φανεί συναισθηματικά βαριά, θα σας βοηθήσει να κόψετε όποιους δεσμούς έχετε με το παρελθόν, καθώς η ισχυρή ενέργεια του Υδροχόου ξεκινά έναν νέο κύκλο.

Πιθανόν να νιώθετε μια αυξανόμενη περιέργεια για τις ρίζες και την ιστορία της οικογένειάς σας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσετε τις ικανότητές σας ως ντετέκτιβ και να κάνετε έρευνα, καθώς έχετε πολλή υπομονή αυτή την περίοδο.

Ανακαλύπτετε ιστορίες, μηνύματα και θέματα που ίσως ήταν κρυμμένα, αλλά με τον Ήλιο στον Υδροχόο, τα πάντα αρχίζουν να βγαίνουν στο φως. Αυτή η περίοδος φέρνει συμφιλίωση, καθώς ο Ερμής σας βγάζει από τη ζώνη άνεσής σας και σας βοηθά να αφήσετε πίσω τις αντιπάθειες, ακόμα και αν αυτό φαίνεται αδύνατο τώρα.

Ωστόσο, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο σας δείχνει ότι αυτό είναι μια νέα αρχή μόλις κλείσετε την πόρτα του παρελθόντος. Ο Ερμής στον Υδροχόο ενεργοποιεί τις σχέσεις σας, επιτρέποντάς σας να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να διασκεδάσετε, να γιατρέψετε τα τραύματά σας και να ανοίξετε την καρδιά σας στην αγάπη.