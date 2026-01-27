Τραγωδία στη Ρουμανία: Πώς έγινε το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρουμανία, όταν μίνι λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Σύμφωνα με τις αρχές, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Το όχημα, με Έλληνα οδηγό, μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης στο μίνι βαν επέβαιναν 10 άτομα, παρότι η χωρητικότητά του ήταν 8+1 θέσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έξι από τους 10 επιβαίνοντες στο μίνι βαν πέθαναν ακαριαία και ένας εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα επιτρέπεται η προσπέραση και ο δρόμος είναι πυκνής κυκλοφορίας.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Καταστάσεων, Ραέντ Αραφάτ, δήλωσε στο Digi24 ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους επτά, ενώ τόνισε πως οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν το έργο των διασωστών. «Ζητήθηκε και υπήρχε πρόθεση να σταλούν ελικόπτερα τόσο από το Άραντ όσο και από το Καρανσέμπες, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μίνι λεωφορείο ερχόταν από το Καρανσέμπες και κατευθυνόταν προς το Λουγκόζ. Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, ο οδηγός προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά ακούμπησε μια δεξαμενή που κινούνταν κανονικά. Η επαφή αυτή οδήγησε το όχημα να εκτραπεί στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό (TIR).

Ο Ραέντ Αραφάτ επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος και με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως είπε: «Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν περισσότερα οχήματα, ένα από τα οποία ήταν δεξαμενή φορτωμένη με αλκοόλ, αλλά ευτυχώς χωρίς διαρροές και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό, με έξι νεκρούς».

Η αστυνομία της περιοχής Τιμίς ανέφερε ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση. «Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε μια δεξαμενή και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα», αναφέρουν οι αστυνομικοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι όλοι επιβάτες του ίδιου οχήματος.

Το Κέντρο Πληροφοριών Κυκλοφορίας της Γενικής Επιθεώρησης της Ρουμανικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην εθνική οδό DN6 Λουγκόζ – Καρανσέμπες, στην κοινότητα Γκαβόζντια. «Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην εθνική οδό DN6 λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα», αναφέρει η ανακοίνωση. Οι αρχές συνεχίζουν τις ιατρικές παρεμβάσεις και την έρευνα στο σημείο, ενώ η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της διαδρομής DN6 – Γιούπα – Καρανσέμπες – DN58 – DN58A – Λουγκόζ.

Το τραγικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στη Ρουμανία και την Ελλάδα, καθώς ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και πολίτες που ταξίδευαν για εργασία ή επιστροφή στη Γαλλία. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση κανόνων ασφαλείας ή υπερκόπωση του οδηγού.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όπως μεταδίδει το ρουμανικό Digi24 το μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπέρασε ένα όχημα στην DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, και όταν προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο φορτηγό και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό.

Ο οδηγός του μίνι λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών. Το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι τα ελικόπτερα SMURD δεν μπόρεσαν να παρέμβουν λόγω των καιρικών συνθηκών. Το μίνι λεωφορείο που εμπλέκεται στο ατύχημα στο Timiş μετέφερε Έλληνες πολίτες και ταξίδευε από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, σύμφωνα με άλλο ρουμανικό μέσο το News.ro.

«Το ατύχημα, όπως γνωρίζετε, αφορούσε πολλά οχήματα, ένα από τα οποία ήταν βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε αλκοόλ, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ζωντανά στο Digi24.