Τροχαίο με 6 νεκρούς στη Ρουμανία – Ενεπλάκη μίνι μπας που εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένα τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμις της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο συνέβη σήμερα, Τρίτη, στην Ε70, κοντά στην πόλη Λουγκόιελ, όταν συγκρούστηκαν ένα φορτηγό, ένα βυτιοφόρο, ένα επιβατικό μίνι μπας (8+1 ατόμων) και ένα αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το Radio România Timișoara.

«Στην περιοχή του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα διάσωσης, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο πλήρη πληρώματα της SMURD και ένα όχημα μεταφοράς πολλαπλών θυμάτων (ATPVM)», αναφέρει η τοπική υπηρεσία άμεσης διάσωσης ISU Timis.

«Στον τόπο του δυστυχήματος ταυτοποιήθηκαν έξι νεκροί. Παράλληλα, τρία ακόμη άτομα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο», προσθέτει η υπηρεσία.



Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας δείχνουν ότι ένας άνδρας οδηγούσε ένα μίνι μπας από τον δήμο Καρανσεμπές προς το Λουγκόι και σε κάποιο σημείο φέρεται να έκανε προσπέραση.

Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, το οποίο κινούνταν αντίθετα στην κυκλοφορία, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Το μίνι μπας που ενεπλάκη στο δυστύχημα εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.