Τροχαίο με 6 νεκρούς στη Ρουμανία – Ενεπλάκη μίνι μπας που εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Ένα τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμις της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το τροχαίο συνέβη στην Ε70, κοντά στην πόλη Λουγκόιελ, όταν συγκρούστηκαν ένα φορτηγό, ένα βυτιοφόρο, ένα επιβατικό μίνι μπας και ένα αυτοκίνητο.
  • Το μίνι μπας που ενεπλάκη στο δυστύχημα εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία. Οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας δείχνουν ότι ο οδηγός φέρεται να προσπέρασε, προκαλώντας την σύγκρουση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τροχαίο με 6 νεκρούς στη Ρουμανία – Ενεπλάκη μίνι μπας που εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένα τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμις της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο συνέβη σήμερα, Τρίτη, στην Ε70, κοντά στην πόλη Λουγκόιελ, όταν συγκρούστηκαν ένα φορτηγό, ένα βυτιοφόρο, ένα επιβατικό μίνι μπας (8+1 ατόμων) και ένα αυτοκίνητο, όπως αναφέρει το Radio România Timișoara.

«Στην περιοχή του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα διάσωσης, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο πλήρη πληρώματα της SMURD και ένα όχημα μεταφοράς πολλαπλών θυμάτων (ATPVM)», αναφέρει η τοπική υπηρεσία άμεσης διάσωσης ISU Timis.

«Στον τόπο του δυστυχήματος ταυτοποιήθηκαν έξι νεκροί. Παράλληλα, τρία ακόμη άτομα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο», προσθέτει η υπηρεσία.


Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας δείχνουν ότι ένας άνδρας οδηγούσε ένα μίνι μπας από τον δήμο Καρανσεμπές προς το Λουγκόι και σε κάποιο σημείο φέρεται να έκανε προσπέραση.

Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό, το οποίο κινούνταν αντίθετα στην κυκλοφορία, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Το μίνι μπας που ενεπλάκη στο δυστύχημα εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων, αύξηση 30% στις αμοιβές γιατρών ΕΟΠΥΥ και 5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Γεωργιάδης για γιατρούς ΕΟΠΥΥ: Αυξάνονται 30% οι αμοιβές -Τι είπε για τις προσλήψεις και την φαρμακευτική δαπάνη

Δήμος προσλαμβάνει 23 άτομα: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:33 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών όπλων – Στο φόντο η αυξημένη ένταση με τις ΗΠΑ

Αναφορές για μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημ...
14:20 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Συνελήφθη CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που καταχράστηκε 23 εκατ. δολάρια – Έκανε πολυτελή ζωή και αγόρασε εξοχικό στην Ελλάδα

Στη σύλληψη ενός CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι καταχράστηκε πάνω από 23 εκα...
13:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στάρμερ: «Τρόλαρε» τον Μακρόν φορώντας μαύρα γυαλιά σε live εμφάνιση και είπε «Bonjour» – Δείτε το βίντεο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν δίστασε να «τρολάρει» δημόσια τον Γάλλο πρόεδρο Εμανου...
13:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Ενέκρινε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του «SAFE» – Αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα εθνικά αμυντικά σχέδια οχτώ κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι