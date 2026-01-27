Ρόδος: Κακοποιούσε την σύζυγό του επί τέσσερα χρόνια – Η κατάθεση για απειλές και ξυλοδαρμούς από το «νησί των ιπποτών» ως τα Χανιά

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στην Ρόδο, μετά την κατάθεση 41χρονης γυναίκας αλβανικής καταγωγής στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 41χρονη που διαμένει στην Ιαλυσό, κατέθεσε ενόρκως για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 53χρονης γυναίκας, επίσης αλβανικής καταγωγής, η οποία φέρεται να είναι σύντροφος 55χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimokratiki.gr, οι περιγραφές μιλούν για επαναλαμβανόμενες απειλές, πρόκληση τρόμου και σωματικές βλάβες σε βάθος χρόνου, τόσο στη Ρόδο όσο και σε διάστημα διαμονής στα Χανιά.

Η εικόνα απο την κατάθεση φανερώνει μία άκρως κακοποιητική σχέση στην οποία απειλή και φόβος δεν εμφανίζονται ως στιγμιαία έκρηξη, αλλά ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η 53χρονη επί χρόνια βίωνε απειλές που της προκαλούσαν τρόμο και ανησυχία, καθώς και σωματική κακοποίηση με χτυπήματα με τα χέρια σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η 53χρονη κλήθηκε από την αστυνομία και προσήλθε στις 24 Ιανουαρίου στις 13:50 το απόγευμα και ανέφερε ότι από το 2021 έως και τον 08/2025 ο 55χρονος επαναλαμβανόμενα, χωρίς να μπορεί η ίδια να προσδιορίσει ακριβείς ημερομηνίες για κάθε επεισόδιο, την απειλούσε εντός της οικίας τους στην Ιαλυσό Ρόδου. Παράλληλα αναφέρεται πρόκληση σωματικών βλαβών με χτυπήματα με τα χέρια σε όλο το σώμα.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται γεωγραφικά στη Ρόδο. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και τα τέλη Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η 53χρονη με τον 55χρονο, μαζί και με την 41χρονη που κατέθεσε πρώτη, μετοίκησαν στα Χανιά. Εκεί, όπως περιγράφεται, η ίδια συμπεριφορά συνεχίστηκε.

Κομβική ημερομηνία η 27η Νοεμβρίου, όταν η 53χρονη κατήγγειλε τον 55χρονο στην αστυνομική υπηρεσία των Χανίων. Από την καταγραφή προκύπτει ότι τότε ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, στο πλαίσιο δικογραφίας που ήδη είχε σχηματιστεί.