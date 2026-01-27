Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Μαύρη τρύπα 100 τ.μ. από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου εντοπίστηκε το άψυχο κορμί και της 5ης εργάτριας στα ερείπια της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα. Από την έκρηξη δημιουργήθηκε μία τεράστια μαύρη τρύπα έκτασης 100 τ.μ., με αποτέλεσμα το υπόγειο να γίνει ένα με το ισόγειο του εργοστασίου.
  • Η μεγάλη τρύπα που μοιάζει με «κρατήρα» επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των ειδικών ότι η έκρηξη ξεκίνησε από το υπόγειο. Λόγω αυτής, υποχώρησε το δάπεδο του ισογείου και κάποια από τα θύματα έπεσαν στο υπόγειο.
  • Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή στις σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων. Επίσης, εξετάζεται το ακραίο σενάριο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου εντοπίστηκε το άψυχο κορμί και της 5ης εργάτριας στα ερείπια της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο ισόγειο τμήμα, όπου βρισκόταν την στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς. Από την έκρηξη που ουσιαστικά ανατίναξε την μπισκοτοβιομηχανία, γίνεται γνωστό πως δημιουργήθηκε μία τεράστια μαύρη τρύπα έκτασης 100 τ.μ.. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει το υπόγειο ένα με το ισόγειο του εργοστασίου, σύμφωνα με πηγές της ιστοσελίδας ΤhessPost.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μεγάλη τρύπα που μοιάζει με «κρατήρα» είναι μια ένδειξη που επιβεβαιώνει τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών ότι η έκρηξη ξεκίνησε από το υπόγειο. Όπως αναφέρουν, φαίνεται ότι λόγω της τρύπας υποχώρησε το δάπεδο του ισογείου -που επρόκειτο για ψευδοροφή- και κάποια από τα θύματα έπεσαν στο υπόγειο, αν και το πτώμα της πέμπτης εργαζόμενης εντοπίστηκε στο ισόγειο.

Τα σενάρια για την φονική έκρηξη

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς. Ένα πιθανό ενδεχόμενο είναι η έκρηξη και μετά η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Πιθανά να προηγήθηκε κάποια σπίθα – θερμή εστία, να προκλήθηκε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και μετά στους φούρνους.

Επίσης, οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν και το ακραίο ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Οι φωτογραφίες του ThessPost.gr από το σημείο της έκρηξης

ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΒΙΟΛΑΝΤΑ

13:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

