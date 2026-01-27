FT: Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία εξαρτώνται από την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε αυτήν της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα της προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει τον Ντονμπάς για να τελειώσει ο πόλεμος και δεν ασκούν πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εγκαταλείψει αυτό το αίτημα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι ένα αμερικανικό έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είναι «100% έτοιμο» και το Κίεβο περιμένει πλέον τον χρόνο και τον τόπο για την υπογραφή του.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί σε οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στους Financial Times, η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που οι εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να υπογραφούν».

Το Κίεβο θέλει οι εγγυήσεις να επιβεβαιωθούν πριν παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος.

«Αυτό είναι εντελώς ψευδές – ο μοναδικός ρόλος των ΗΠΑ στη διαδικασία ειρήνευσης είναι να φέρουν τις δύο πλευρές μαζί για να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε η Ανά Κέλι, αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, στους Financial Times.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη θέση των ΗΠΑ ανέφερε στην εφημερίδα ότι η Ουάσιγκτον «δεν προσπαθεί να επιβάλει καμία εδαφική παραχώρηση στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας εξαρτώνται από την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης και από τις δύο πλευρές.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει θεμελιώδες για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι.

