Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς» λέει γνωστός αναλυτής του ΝΒΑ

  • Σάλος στις ΗΠΑ με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, καθώς η κακή πορεία της ομάδας και η επικείμενη λήξη της προθεσμίας των ανταλλαγών πυροδοτούν σενάρια αποχώρησης. Ο αναλυτής του ESPN, Μαρκ Σπίαρς, εκτίμησε μάλιστα ότι «ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς».
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφθασε κοντά στο να απολύσει τον μακροχρόνιο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, επειδή δεν κατάφερε να του βρει τρόπο να φύγει από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής.
  • Σύμφωνα με τον Χένρι Άμποτ του TrueHoops, «η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη» και «το διαζύγιο είναι σίγουρο», με τον σταρ και τους Μπακς να γνωρίζουν ότι ο χωρισμός θα έρθει σύντομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς; Αν και ο σταρ του NBA είναι τραυματίας, έχοντας πρόβλημα στη δεξιά γάμπα από το πρόσφατο παιχνίδι με τους Ντένβερ Νάγκετς, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ασχολούνται ξανά το μέλλον του.

Ο λόγος φαίνεται να είναι ότι σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία των ανταλλαγών στο ΝΒΑ και η ομολογουμένως κακή πορεία των Μιλγουόκι Μπακς (18-26) έχει δημιουργήσει νέα σεναριολογία για ενδεχόμενη αποχώρηση του “Greek Freak”.

Το ESPN μετέδωσε την εκτίμηση του αναλυτή του, Μαρκ Σπίαρς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φύγει από τους Μπακς, πριν ξεπεράσει τον τραυματισμό του και επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

«Πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς» τόνισε ο γνωστός αναλυτής του ΝΒΑ.

Παράλληλα, ο Χένρι Άμποτ του TrueHoops τονίζει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφθασε κοντά στο να απολύσει τον Ελληνοαμερικανό ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, αν και τον εκπροσωπεί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί δεν έχει καταφέρει να του βρει τρόπο να φύγει από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής.

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα. Είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο», αναφέρει.

