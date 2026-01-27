Τηλεθέαση (26/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Σύνοψη από το

  • Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1) παρουσιάζει τα νέα δεδομένα.
  • Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef, σύμφωνα με τα στοιχεία.
  • Στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς» κατέκτησε την πρωτιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

MasterChef

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).

Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 Alpha Να μ΄αγαπάς 19,6
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,6
3 Alpha Άγιος έρωτας 15,2
4 MEGA Η γη της ελιάς 13,4
5 ANT1 Grand Hotel 12,7
6 STAR MasterChef 12,3
7 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,1
8 SKAI Survivor 10,3
9 OPEN Real View 1,5
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,3

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 STAR MasterChef 16,3
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,9
3 Alpha Να μ΄αγαπάς 14,2
4 Alpha Άγιος έρωτας 12,5
5 SKAI Survivor 11
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 10,8
7 MEGA Η γη της ελιάς 7,8
8 ANT1 Grand Hotel 7,3
9 OPEN Real View 1,7
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,1

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εθνική Πολιτική για τον Καρκίνο: Ισότητα στην πρόσβαση και ποιότητα φροντίδας στο επίκεντρο

Όραση: Τα ανησυχητικά συμπτώματα της ρήξης κερατοειδούς – Τι μπορεί να την προκαλέσει

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποια αύριο

Ακίνητα: Γιατί πολλά πολυτελή σπίτια μένουν απούλητα ενώ η αγορά κινείται

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:27 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες γίνονται ζωγραφιές

Με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τρόπο, οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της νέας οικογενειακής σειρά...
08:00 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Έχω παιδιά: Σάρα, Μιχάλης, Τάσος και Χαρά επιστρέφουν σε ξεκαρδιστικές, νέες περιπέτειες

Η κωμική σειρά “Έχω παιδιά” που επαναπροσδιόρισε το είδος της οικογενειακής κωμωδί...
04:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026: Οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν με το «καλημέρα»

Απαιτητική από τα πρώτα ήδη λεπτά αποδείχθηκε η πρώτη μαγειρική δοκιμασία του MasterChef τη Δε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι