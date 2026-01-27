Τηλεθέαση (26/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).
Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|Alpha
|Να μ΄αγαπάς
|19,6
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|15,6
|3
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|15,2
|4
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|13,4
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|12,7
|6
|STAR
|MasterChef
|12,3
|7
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12,1
|8
|SKAI
|Survivor
|10,3
|9
|OPEN
|Real View
|1,5
|10
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,3
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|STAR
|MasterChef
|16,3
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|15,9
|3
|Alpha
|Να μ΄αγαπάς
|14,2
|4
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|12,5
|5
|SKAI
|Survivor
|11
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,8
|7
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|7,8
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|7,3
|9
|OPEN
|Real View
|1,7
|10
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,1