Τηλεθέαση (26/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1).

Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ενώ στο γενικό κοινό η σειρά «Να μ’αγαπάς».

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%) 1 Alpha Να μ΄αγαπάς 19,6 2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,6 3 Alpha Άγιος έρωτας 15,2 4 MEGA Η γη της ελιάς 13,4 5 ANT1 Grand Hotel 12,7 6 STAR MasterChef 12,3 7 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,1 8 SKAI Survivor 10,3 9 OPEN Real View 1,5 10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,3

Δυναμικό