Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις «πειραγμένες» αντλίες – Πώς δρούσε η οργάνωση

Κέρδη πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ αποκόμισαν σε πέντε χρόνια τα μέλη του κυκλώματος που είχαν εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό σε δεκάδες πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ελλάδα.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις σχέσεις που διατηρεί με «βαριά» ονόματα της Greek Mafia ο 45χρονος επιχειρηματίας και φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων διερευνά πλέον η ΕΛ.ΑΣ.

Η εγκληματική οργάνωση, που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως ελληνικό FBI, είχε εγκαταστήσει ένα παράνομο λογισμικό σε περισσότερα από 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, από τη Δράμα μέχρι και την Αθήνα, και σε συνολικά πέντε περιφέρειες της χώρας. Ουσιαστικά, τα μέλη του κυκλώματος έκλεβαν τους οδηγούς, καθώς το λογισμικό είχε τη δυνατότητα να παρακάμπτει το σύστημα εισροών – εκροών του κάθε πρατηρίου καυσίμων και εντέλει να καταλήγει στο ρεζερβουάρ λιγότερη ποσότητα βενζίνης ή πετρελαίου από αυτή που είχε πληρώσει ο οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκαναν οι έμπειροι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ, μέσω του λογισμικού από τα 25 ευρώ καυσίμου που ζητούσε ο πελάτης, στο ρεζερβουάρ κατέληγε καύσιμο αξίας 19 ευρώ, από τα 50 ευρώ το καύσιμο δεν ξεπερνούσε τα 38 ευρώ και στα 100 ευρώ το καύσιμο που έμπαινε στο ρεζερβουάρ έφτανε σε αξία μόλις τα 78 ευρώ. Έτσι, τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να αποκομίζουν παράνομα ακόμα και το 22% των χρημάτων που ξόδευαν οι οδηγοί σε καύσιμα.

Εκτιμάται πως το κύκλωμα είχε παράνομα κέρδη περίπου πέντε εκατ. ευρώ για τον κάθε χρόνο της δράσης του. Έτσι, σε βάθος πενταετίας αποκόμισε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ κλέβοντας με αδίστακτο τρόπο τους οδηγούς που έβαζαν καύσιμο στα εν λόγω βενζινάδικα.

Τα βενζινάδικα που ήλεγχε η συμμορία με το παράνομο λογισμικό βρίσκονταν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Παράλληλα, τα πρατήρια καυσίμων που ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό βρίσκονταν στον Πειραιά, στου Ρέντη, στη Σαλαμίνα, στο Περιστέρι, στη Βούλα, στον Αγιο Δημήτριο, στον Μαραθώνα, στην Κερατέα, στο Σχηματάρι, στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Λάρισα, στην Κατερίνη και στη Δράμα.

Η Αστυνομία είχε εδώ και καιρό ενημερωθεί για τη δράση του κυκλώματος με τις «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων, προχωρώντας σε παρακολουθήσεις. Ολο αυτό το διάστημα, ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραφε χαρακτηριστικούς διαλόγους καθώς οδηγοί έπαιρναν πολύ συχνά τηλέφωνο στα πρατήρια ώστε να διαμαρτυρηθούν για τις χαμηλές ποσότητες καυσίμων που είχαν στο ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.

«Εβαλα 20 ευρώ και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι του ρεζερβουάρ, ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη», έλεγε μια γυναίκα οδηγός σε μια από τις συνομιλίες. «Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Ε, συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένο, απλώς μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι περίεργο», απαντούσε ο υπάλληλος του πρατηρίου καυσίμων, ώστε να δικαιολογηθεί.

Το… μοντέλο

Ο 45χρονος επιχειρηματίας ο οποίος φαίνεται να ήταν ο αφανής ιδιοκτήτης των περίπου 20 πρατηρίων καυσίμων είναι γνωστός εδώ και χρόνια στις Αρχές. Οπως προκύπτει από τις έρευνες τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, η σχέση του με πρόσωπα και μάλιστα σημαντικά της Greek Mafia είναι συνεχής και στενή.

Αλλωστε στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, στενός συνεργάτης του φερόμενου ως αρχηγού είναι ένα ακόμη πρόσωπο με επίσης στενές σχέσεις με την Greek Mafia. Πρόκειται για άτομο που είναι γνωστό στις Αρχές για τη δραστηριότητά του στον χώρο της νύχτας, ενώ είναι γνωστός με το προσωνύμιο «μοντέλο».

Ο 45χρονος ιδιοκτήτης εταιρειών με 20 βενζινάδικα υπό τον έλεγχό του, κατά το παρελθόν είχε στενή σχέση με τον Βαγγέλη Ζαμπούνη αλλά και με τον Γιώργο Μοσχούρη.

Συγκεκριμένα, όπως λένε πηγές του Οργανωμένου Εγκλήματος, ο ίδιος ήταν «αχυράνθρωπος» του Γιώργου Μοσχούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε από πιστολέρο της ρωσικής μαφίας στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Ωστόσο φαίνεται πως οι συσχετισμοί άλλαξαν μετά τη δολοφονία του «Ζαμπόν», όπως ήταν γνωστός ο Ζαμπούνης στον χώρο της νύχτας. Εκείνη την εποχή και σύμφωνα με πληροφορίες, το κεντρικό πρατήριο στον Πειραιά αλλά και τα υπόλοιπα βενζινάδικα αποτέλεσαν το «μήλον της Εριδος» για σημαντικό πρόσωπο της Greek Mafia, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαλότητα με τον Γιώργο Μοσχούρη, καθώς εκείνη την εποχή ήθελε να δραστηριοποιηθεί πιο έντονα στον χώρο των καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαλότητας εντάσσεται και η έκρηξη που είχε σημειωθεί στο εν λόγω βενζινάδικο στον Πειραιά, ιδιοκτησίας, τουλάχιστον στα χαρτιά, του 45χρονου άνδρα.

Ως αντίποινα ακολούθησαν η έκρηξη σε κάβα σε παράδρομο της Συγγρού και οι πυροβολισμοί στην πρόσοψη νυχτερινού κέντρου, επίσης στη λεωφόρο Συγγρού, και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας.

Οπως εκτιμάται, η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον περασμένο Απρίλιο άλλαξε τους συσχετισμούς στον χώρο των καυσίμων, αφήνοντας ουσιαστικά με «λυμένα τα χέρια» τον 45χρονο, ο οποίος πλέον άρχισε να επεκτείνει τις σκοτεινές επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Σε θαλαμηγούς

Σύμφωνα με τις έρευνες των αστυνομικών, ο 45χρονος διέμενε μόνιμα σε πολυτελείς θαλαμηγούς, τις οποίες είτε νοίκιαζε είτε ήταν ιδιοκτησίας του, αλλάζοντας μάλιστα συχνά λιμάνια και μαρίνες που έδενε τα γιοτ του στην Αττική, στα γύρω νησιά του Αργοσαρωνικού αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας.

Οπως εξηγεί στην «R» αστυνομικός που έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, «ο 45χρονος διέμενε στις θαλαμηγούς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήθελε να καλύπτει τα ίχνη του και να είναι δύσκολη η παρακολούθησή του από την Αστυνομία και, δεύτερον, γιατί φοβόταν για τη ζωή του καθώς είχε ανοιχτούς λογαριασμούς στη νύχτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή του».

Παράλληλα ο συγκεκριμένος επένδυε τα κέρδη από τα νόμιμα πρατήρια υγρών καυσίμων, με το παράνομο όμως λογισμικό, σε πολυτελή αυτοκίνητα, γιοτ, αλλά και στην αγορά ακινήτων, ενώ επεξέτεινε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στον χώρο των καυσίμων.

Λογισμικό

Οπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, το παράνομο λογισμικό είχε εισαχθεί νόμιμα στη χώρα μας από συγκεκριμένη εταιρεία στη βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νόμιμο λογισμικό το «πείραξε» ένας 70χρονος που έχει σχέση με την εν λόγω εταιρεία. Βέβαια το συγκεκριμένο λογισμικό κόστιζε τη διπλάσια τιμή από το νόμιμο, καθώς είχε και παρελκόμενα, όπως δικό του καμουφλαρισμένο «περιβάλλον» στον υπολογιστή, μυστική θυρίδα ώστε να μην εμφανίζεται στην οθόνη, ενώ παράλληλα απαιτούσε και μόνιμη τεχνική υποστήριξη.

Για αυτόν τον λόγο ο 45χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είχε δύο άτομα της εμπιστοσύνης του, τεχνικούς στο επάγγελμα, οι οποίοι συντηρούσαν το πειραγμένο λογισμικό πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις στα πρατήρια του κυκλώματος ανά την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί αναφέρονται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό και τα ποσοστά καυσίμου που παρακρατούσε.

«Η λειτουργία του παράνομου λογισμικού πραγματοποιείτο από τον χειρισμό υπαλλήλου που βρισκόταν στο δωμάτιο αυτό σε συνεργασία με τους υπαλλήλους που βρίσκονταν στις αντλίες του πρατηρίου, καθώς μεταξύ τους είχαν σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Με την επικοινωνία αυτή, σε περίπτωση ελέγχου, ο εξωτερικός υπάλληλος ενημέρωνε τον υπάλληλο που χειριζόταν το παράνομο λογισμικό και με την πληκτρολόγηση συγκεκριμένου πλήκτρου εξαφανιζόταν το πρόγραμμα και σταματούσε η λειτουργία του. Από την ανάλυση των δεδομένων που μας παρέδωσε η ΑΑΔΕ, διαπιστώθηκε η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές τουλάχιστον κατά 10% από αυτή που αναγραφόταν στον μετρητή. Η λειτουργία του προγράμματος μέσω των ρυθμίσεών του έδινε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους του πρατηρίου να ορίζουν το ποσοστό του καυσίμου που η κάθε αντλία θα παρακρατά», αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία.

Συλλήψεις

Συνολικά, στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, συνελήφθησαν 10 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός αλλά και το δεξί του χέρι, ενώ σε κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς διάφοροι τύποι όπλων, χειρόγραφες σημειώσεις, χρηματικά ποσά άνω των 30.000 ευρώ αλλά και πολλές χρυσές λίρες. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας για την πάταξη των παρανομιών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Οπως αναφέρουν όμως οι πληροφορίες, εκτιμάται ότι το ίδιο κύκλωμα ενδέχεται να είχε υπό τον έλεγχό του αρκετά ακόμη βενζινάδικα, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν.