Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τις «πειραγμένες» αντλίες: «Δεν ανέβηκε καθόλου η βενζίνη, τι έχει γίνει;» – «Συμβαίνει αυτό στα αυτοκίνητα»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που καταγράφονται μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσαν καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 13 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παράνομο λογισμικό είχε εγκατασταθεί στα συστήματα εισροών-εκροών τουλάχιστον 20 πρατηρίων υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να παραλαμβάνουν μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που πλήρωναν, χωρίς να το γνωρίζουν.

Σε χαρακτηριστική συνομιλία που παρουσιάζει το enikos.gr, ένας 39χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, και η 43χρονη σύζυγός του, διαχειριστές βενζινάδικου στη Βούλα, αναφέρονται σε χρηματικά ποσά και παράνομα κέρδη.

«87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες»

  • 43χρονη: Άκουσε με. Πίσω από το laptop, έχω ένα τετράδιο.
  • 39χρονος: Ναι, το βλέπω.
  • 43χρονη: Πάρ’ το. Στην τελευταία του σελίδα.
  • 39χρονος: Α. 30/09 είκοσι χιλιάρικα (20.000).
  • 43χρονη: Ωραία, τώρα από κάτω θα μου γράψεις, 31/10, είκοσι δύο (22).
  • 39χρονος: Μόνο τον Αύγουστο δηλαδή δεν πήρανε λεφτά
  • 43χρονη: Πώς δεν πήρανε
  • 39χρονος: Πήρανε 4 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Είχαν πάρει 28 Ιουλίου
  • 43χρονη: Ναι, του Αυγούστου τα πήρε 4 Σεπτεμβρίου
  • 39χρονος: 10, 25, 45, 87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες
  • 43χρονη: Πόσο;
  • 39χρονος: 87 χιλιάρικα
  • 43χρονη: Εντάξει. Μια χαρά

«Δεν μου έχει σβήσει το λαμπάκι, τι έχει γίνει;»

Σε διαφορετική συνομιλία, μεταξύ μίας γυναίκας με υπάλληλο πρατηρίου, φαίνεται πως η ίδια αντιλαμβάνεται πως η ποσότητα της βενζίνης ήταν μειωμένη.

  • Υπάλληλος: Πρατήριο A. παρακαλώ;
  • Γυναίκα: Ναι, είχα βάλει πριν βενζίνη, δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου. Γιατί, τι έχει γίνει;
  • Υπάλληλος: Τι εννοείτε; Βάλατε πριν βενζίνη, κυρία;
  • Γυναίκα: Ήμουν εκεί.
  • Υπάλληλος: Μάλιστα.
  • Γυναίκα: Έβαλα είκοσι ευρώ.
  • Υπάλληλος: Μάλιστα.
  • Γυναίκα: Και δεν μου έχει σβήσει ούτε το λαμπάκι, ούτε ανέβηκε καθόλου η βενζίνη.
  • Υπάλληλος: Μπορεί να έχει κολλήσει το φλοτέρ σας. Συμβαίνει αυτό με το αυτοκίνητο.
  • Γυναίκα: Θα το δω, αν συνεχίσει, δεν ξέρω.
  • Υπάλληλος: Ωραία.
  • Γυναίκα: Δεν ήταν χαλασμένο. Τώρα έγινε αυτό.
  • Υπάλληλος: Δεν είναι ότι είναι χαλασμένο, απλά μπορεί να έχει κολλήσει και να ανέβει ξαφνικά. Σε πολλά αυτοκίνητα συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι κάτι το περίεργο.

«Για να μην θολώσει το μυαλό μου τελείως…»

Εντύπωση προκαλεί και άλλη μία συνομιλία μεταξύ μελών της οργάνωσης.

  • Μέλος 1: Έλα Α.
  • Μέλος 2: Τι έγινε;
  • Μέλος 1: Καλά, εσύ;
  • Μέλος 2: Καλά. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Επειδή έρχεται εδώ ένας θείος σου με ένα smart μαύρο, και κατεβαίνει και αεράτος και μιλάει στο προσωπικό και τους λέει φτιάξε μου την αντλία.
  • Μέλος 1: Ποιος θείος μου;
  • Μέλος 2: Άκου. Ένας με ένα μαύρο smart εδώ πέρα. Για να μην θολώσει το μυαλό μου τελείως.
  • Μέλος 1: Άκου, άκου.
  • Μέλος 2: Πες του, επειδή είναι, δε μου το είπανε εκείνη την ώρα να βγω να γίνεις της πουτ@@@.
  • Μέλος 1: Μαύρο smart;
  • Μέλος 2: Ναι. Πες, εάν, πες δεν θα ξαναέρθει κανένας εδώ. Εκτός από τον πατριό σου και τη μάνα σου, το είπα σε όλους, και να πει αυτό το πράγμα. Θα βγω και θα τους γαμ@@@ στο ξύλο.

 

