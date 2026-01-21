Βενζινάδικα: Διώξεις στους 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων – Έρχονται άλλα 5 εντάλματα

  • Ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 13 προσώπων που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη κατά του δημοσίου και ιδιωτών που υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ, καθώς και αλλοίωση στο σύστημα εισροών-εκροών.
  • Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, ενώ αναμένονται άλλα 5 εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

βενζίνη

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 13 προσώπων που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος που παρενέβαιναν στις αντλίες καυσίμων σε πρατήρια και εξαπατούσαν τους καταναλωτές.

Της Άννας Κανδύλη 

Ειδικότερα κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.

16:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

