Βενζινάδικα: Διώξεις στους 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα που παρενέβαινε στις αντλίες καυσίμων – Έρχονται άλλα 5 εντάλματα

Ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 13 προσώπων που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος που παρενέβαιναν στις αντλίες καυσίμων σε πρατήρια και εξαπατούσαν τους καταναλωτές.

Της Άννας Κανδύλη

Ειδικότερα κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.