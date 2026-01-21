Κακοκαιρία: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου στα Σπάτα λόγω βροχόπτωσης

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει αυτή την ώρα την Αττική η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.

Όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ

Παράλληλα σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να δουν όλες τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είναι σε ισχύ λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της επικράτειας.