  • Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά το νέο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
  • Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές.
  • Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Πελοπόννησο, Στερεά, Αττική, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες και αργότερα στα νησιά του Αιγαίου. Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικά μέσα.
Κακοκαιρία: «Red Code» και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά το νέο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όπως αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία.

Υπενθυμίζεται ότι σε Red Code έχουν τεθεί ήδη από χθες οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλία και Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους,  μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την επικαιροποίηση  του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

 

 

14:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

