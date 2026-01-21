Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Παρά την κόπωση η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά πολύ των άλλων κομμάτων

Συνέντευξη στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Χθες ανακοινώσαμε τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, που περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς με το πρόγραμμα της κυβέρνησης, η ανακοίνωση αυτή αποτελεί σε σημαντικό βαθμό νέο υπόδειγμα πολιτικής, που καθιστά την εκάστοτε κυβέρνηση υπόλογη απέναντι στους πολίτες. Διότι στο τέλος της χρονιάς θα μπορούν όλοι οι πολίτες να δουν αν υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας» σημείωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι είναι τελείως εσφαλμένη η αντίληψη πως η κυβέρνηση «έτρεξε» κατά την πρώτη τετραετία και δεν «τρέχει» στη δεύτερη.

Ανέφερε ενδεικτικά ότι κατά τη δεύτερη τετραετία μεταξύ άλλων ξεκίνησαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εφαρμόστηκαν οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της φοροδιαφυγής που είχαν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση (και ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη νόμιμη), θεσπίστηκε η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, ο νέος δικαστικός χάρτης, έγινε μια σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, τα ΤΕΠ, την αναμονή, το 1566 κ.α.

«Είμαστε στη μέση της δεύτερης τετραετίας, που είναι το πιο δύσκολο σημείο για τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινής γνώμης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε: «Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά πολύ των άλλων κομμάτων. Προφανώς οι πολίτες δικαιούνται να ψηφίσουν ό,τι νομίζουν. Ο λαός αποφασίζει, αν σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, με όλα αυτά που γίνονται με την Αμερική, την Ρωσία, την Κίνα, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, τη Λιβύη κλπ. μπορεί κάποιος να χειριστεί τα θέματα καλύτερα από τον Μητσοτάκη».

