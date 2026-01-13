Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Στη σημερινή συνάντηση που είχαν αγρότες με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναμένεται να ανακοινωθούν κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις σε σχέση με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε σχέση με το τιμολόγιο ρεύματος.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στη σημερινή συνάντηση, που ήταν «χρήσιμη» όπως είπε, ήταν εκπρόσωποι απ’ όλη την Ελλάδα, που έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν με την κυβέρνηση.