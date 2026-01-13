Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Στη σημερινή συνάντηση που είχαν αγρότες με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναμένεται να ανακοινωθούν κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις σε σχέση με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε σχέση με το τιμολόγιο ρεύματος.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στη σημερινή συνάντηση, που ήταν «χρήσιμη» όπως είπε, ήταν εκπρόσωποι απ’ όλη την Ελλάδα, που έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν με την κυβέρνηση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρχονται αλλαγές στην τιμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων – Ποια αφορά

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Υπαγωγή και των οφειλών προς Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Ουσιαστική και ειλικρινής η συνάντηση με τους αγρότες – Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες

«Ουσιαστική» και «ειλικρινή» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την συνάντηση που...
19:26 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πέντε εισβολές τουρκικών μαχητικών στο ανατολικό Αιγαίο – Αερομαχίες και αναχαιτίσεις

Επιμένουν στην πρακτική των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με συνολικά 4 μαχητικά F-16 να ε...
19:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: «Παραγωγικές» και «χρήσιμες» οι συνομιλίες των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Τα θέματα που συζητήθηκαν

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκο...
18:30 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Παράθυρο» για βελτιώσεις  – Τα θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι της πολύωρης συζήτησης

Πάνω από 2 ώρες διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αγ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι