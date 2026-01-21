Κακοκαιρία: Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού με την ασθενή βροχόπτωση – «Φράγμα» με τσουβάλια στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και άλλων φορέων, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει την Αττική με έντονα φαινόμενα.
  • Στην Καλλιθέα, η στάθμη του Ιλισού έχει ήδη ανέβει ακόμη και με την ασθενή βροχόπτωση, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων. Φερτά υλικά και σκουπίδια δυσχεραίνουν τη φυσιολογική ροή του νερού.
  • Ανησυχία επικρατεί και για το ρέμα της Πικροδάφνης, όπου συνεργεία του δήμου Αγίου Δημητρίου τοποθετούν τσουβάλια για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στο ρέμα υπάρχουν επίσης φερτά υλικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού με την ασθενή βροχόπτωση – «Φράγμα» με τσουβάλια στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει και την Αττική με έντονα φαινόμενα μετά το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1).

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ., το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Ωστόσο έστω και η ασθενής βροχόπτωση που σημειώνεται εδώ και λίγη ώρα, είναι αρκετή ώστε να εντείνει την ανησυχία των κατοίκων που βρίσκονται σε περιοχές όπου συνήθως σημειώνονται προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού έχει ήδη ανέβει, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στην περιοχή γίνονται κάποια έργα και ήδη με την μικρή ποσότητα νερού λόγω της βροχόπτωσης, ο Ιλισός έχει «φουσκώσει». Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και μηχανήματα έργου των δήμων Ταύρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Ανησυχία επικρατεί και για το ρέμα της Πικροδάφνης. Στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, πριν από 3-4 εβδομάδες, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος της Πικροδάφνης προκλήθηκε εκτεταμένη καθίζηση βάθους τουλάχιστον 5 μέτρων, κοντά σε μία πολυκατοικία.

Συνεργεία του δήμου Αγίου Δημητρίου επιχειρούν από νωρίς το πρωί ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα και έχουν τοποθετήσει τσουβάλια ώστε να μην περάσει το νερό. Στο ρέμα υπάρχουν και φερτά υλικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Health-IQ: Ενιαίο δίκτυο γνώσης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε και πώς θα καταβληθούν – Τι απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του e- ΕΦΚΑ για το χρονοδιάγραμμα πληρωμ...

ΑΠΔ: Aλλάζει η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:46 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, χιόνια στα ορεινά

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοι...
11:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αρνιακός στον Realfm 97,8: Περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα – Οι ανώνυμες κακοκαιρίες είναι ήπιες

Για μία κακοκαιρία από τα παλιά έκανε λόγο ο μετεωρολόγος του Realfm 97,8 Τάσος Αρνιακός, ο οπ...
11:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση με χιόνι και βροχή – Τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

Τον χειμώνα οι άσχημες καιρικές συνθήκες μπορούν να φέρουν τους οδηγούς στα όριά τους, ενώ οι ...
11:10 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κοζάνη: Αναρχία στον… χειμέριο ύπνο από αρκούδα που βολτάρει σε χωριό της Εορδαίας – Δείτε βίντεο

Ζωηρή… αποδείχθηκε μία αρκούδα που εθεάθη να κάνει βόλτες στην Αναρράχη του δήμου Εορδαί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι