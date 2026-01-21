Κακοκαιρία: Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού με την ασθενή βροχόπτωση – «Φράγμα» με τσουβάλια στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να πλήξει και την Αττική με έντονα φαινόμενα μετά το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1).

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ., το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Ωστόσο έστω και η ασθενής βροχόπτωση που σημειώνεται εδώ και λίγη ώρα, είναι αρκετή ώστε να εντείνει την ανησυχία των κατοίκων που βρίσκονται σε περιοχές όπου συνήθως σημειώνονται προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού έχει ήδη ανέβει, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στην περιοχή γίνονται κάποια έργα και ήδη με την μικρή ποσότητα νερού λόγω της βροχόπτωσης, ο Ιλισός έχει «φουσκώσει». Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και μηχανήματα έργου των δήμων Ταύρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Ανησυχία επικρατεί και για το ρέμα της Πικροδάφνης. Στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, πριν από 3-4 εβδομάδες, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος της Πικροδάφνης προκλήθηκε εκτεταμένη καθίζηση βάθους τουλάχιστον 5 μέτρων, κοντά σε μία πολυκατοικία.

Συνεργεία του δήμου Αγίου Δημητρίου επιχειρούν από νωρίς το πρωί ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα και έχουν τοποθετήσει τσουβάλια ώστε να μην περάσει το νερό. Στο ρέμα υπάρχουν και φερτά υλικά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.