Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα – «Επιμένει να με συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου»

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως αναφέρει η βουλευτής, «η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου επιμένει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα έχει διαψεύσει επανειλημμένως».

Επιπλέον, σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της έχει απευθυνθεί με επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς αναφέροντας ότι έχει σχέση και με κακοποιά στοιχεία.

«Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς «λάσπη στον ανεμιστήρα». Εφόσον η υπόθεση τύχει αποζημίωσης το χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών», τονίζει η βουλευτής της ΝΔ.