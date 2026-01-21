«Συμβούλιο Ειρήνης»: Στην απόρριψη της πρόσκλησης Τραμπ προσανατολίζεται η Αθήνα – Ο προβληματισμός και οι λεπτές ισορροπίες

  • Στην Αθήνα προκαλεί προβληματισμό η πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης», με την αποδοχή της να μην μοιάζει αυτή τη στιγμή πιθανή, καθώς έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
  • Το «Συμβούλιο Ειρήνης» φαίνεται ότι υπερβαίνει τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2803/25 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δημιουργώντας στην πράξη μια παράλληλη δομή στα Ηνωμένα Έθνη. Η Αθήνα βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους ενόψει του αυριανού έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  • Την πρόσκληση έχουν αποδεχθεί ηγέτες όπως του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Λευκορωσίας, ενώ Γαλλία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν ήδη αρνηθεί τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία Τραμπ.
Εκτός από τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία που έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές ρήγμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε., εντείνονται και οι πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για το «Συμβούλιο Ειρήνης», δημιουργώντας ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην Αθήνα προκαλεί προβληματισμό ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσει στην πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ προς την Ελλάδα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο προανήγγειλε, καθώς πολλές πτυχές του έρχονται σε σύγκρουση με τη συνολικότερη στάση αρχών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», υπό αυτή την έννοια επί της αρχής τουλάχιστον, η αποδοχή μίας πρόσκλησης δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή πιθανή. Μέχρι στιγμής την πρόσκληση έχουν αποδεχθεί ηγέτες όπως ο Βίκτορ Λουκασένκο της Λευκορωσίας ή ο Εντι Ράμα της Αλβανίας, ωστόσο εκείνο που ανησυχεί την Αθήνα, και γι’ αυτό βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους, είναι ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» φαίνεται ότι υπερβαίνει τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2803/25 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δημιουργώντας στην πράξη μια παράλληλη δομή στα Ηνωμένα Έθνη, μάλιστα δίχως κάποιο διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη.

Η συνολικότερη στάση της Αθήνας, τόσο στο πλαίσιο της πρόσκλησης του κ. Τραμπ όσο και ως προς την κατάσταση στη Γροιλανδία, θα διαμορφωθεί ενώ οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και εταίρους στην Ε.Ε. συνεχίζονται, ενόψει και του αυριανού έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί απόψε το απόγευμα στο Νταβός, όπου λόγω του έκτακτου συμβουλίου θα έχει ένα πολύ πιο περιορισμένο πρόγραμμα, καθώς νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης θα πρέπει να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες.

Οι προσκλήσεις

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποδέχτηκε, σήμερα το πρωί (21/1), την πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης». Ήταν ο τελευταίος ηγέτης χώρας, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, την Ουγγαρία, την Αργεντινή, το Μπαχρέιν, τo Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία, που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν.

Προσκλήσεις επίσης έχουν σταλεί, μεταξύ άλλων, σε Κίνα, Ινδία, Τουρκία, Καναδά, Ουκρανία, Αίγυπτο, Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως στο «Συμβούλιο» έχει προσκληθεί και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το Κρεμλίνο «μελετά τις λεπτομέρειες» και θα επιδιώξει να αποσαφηνίσει «όλες τις αποχρώσεις» στις επαφές με τις ΗΠΑ, προτού τοποθετηθεί. «Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει σίγουρα την ιδιότητα μέλους της Ρωσίας στο “Συμβούλιο Ειρήνης” για να υπονομεύσει τον ΟΗΕ και, κατ’ επέκταση, να σπείρει περαιτέρω διχόνοια στις συμμαχίες της Αμερικής», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γουντ, πρώην αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. «Ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης και δεν νομίζω ότι έχει θέση σε οποιονδήποτε οργανισμό που φέρει στην ονομασία του τη λέξη ειρήνη», δήλωσε χθες, Τρίτη, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Ποιοι απέχουν

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία –η οποία έχει διατυπώσει σε αυστηρό τόνο την αντίθεσή της στις προθέσεις Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας– δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Ναι στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα, αλλά όχι στη δημιουργία ενός οργανισμού όπως έχει παρουσιαστεί, ο οποίος θα αντικαταστήσει τα Ηνωμένα έθνη», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Χθες, και η Νορβηγία, διά του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, διεμήνυσε πως δεν θα συμμετάσχει.

Τελευταία στον χορό των «όχι» έγινε και η Σουηδία που δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία Τραμπ, για το «Συμβούλιο Ειρήνης» με βάση το κείμενο που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, όπως γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης  ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον.

