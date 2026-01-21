Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, χιόνια στα ορεινά

  • Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ, προβλέποντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.
  • Η κακοκαιρία πλήττει τη χώρα μας σήμερα Τετάρτη, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων μέχρι νωρίς το βράδυ.
  • Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο, ενώ πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η ενημέρωση από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κακοκαιρία στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα
β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ
γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ
δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα
ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ
στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης
ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς
γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα
δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ
ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ
στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα
Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

12:46 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

