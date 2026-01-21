Αρνιακός στον Realfm 97,8: Περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα – Οι ανώνυμες κακοκαιρίες είναι ήπιες

  • Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός χαρακτήρισε την τρέχουσα κακοκαιρία ήπια, όπως συμβαίνει με τις κακοκαιρίες χωρίς όνομα. Στην Αθήνα, αναμένονται ισχυρές βροχές από τις 11:00-12:00 έως τις 16:00-17:00, με πιθανότητα κεραυνοπτώσεων.
  • Στην υπόλοιπη χώρα, χιόνια αναμένονται από τη Λαμία και πάνω, σε ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές, όπως στη δυτική Μακεδονία, ενώ για την Αθήνα ο κ. Αρνιακός σημείωσε ότι «πνίγεται σε μια κουταλιά νερό».
  • Οι χιονοπτώσεις θα είναι σύντομες και θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ, καθώς στη συνέχεια, με την έλευση των νοτιάδων, η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ, φτάνοντας τους 17-18 βαθμούς την Κυριακή, με την Κρήτη να αγγίζει ακόμα και τους 20-21 βαθμούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοκαιρία

Για μία κακοκαιρία από τα παλιά έκανε λόγο ο μετεωρολόγος του Realfm 97,8 Τάσος Αρνιακός, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Είναι μία ανώνυμη κακοκαιρία. Όταν βλέπουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν έχουν όνομα, είναι ήπιες. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Βεβαίως θα έχουμε βροχή στην Αθήνα από τις 11:00 – 12:00 έως τις 16.00 – 17.00, περιμένουμε ισχυρή βροχή στην Αθήνα και δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες κεραυνοπτώσεις» περιέγραψε.

Στην ερώτηση, εάν θα υπάρξουν και πλημμυρικά φαινόμενα, ο κ. Αρνιακός απάντησε: «Η Αθήνα πνίγεται σε μια κουταλιά νερό… Προβλέπεται να πέσει όσο νερό πέφτει τον Ιανουάριο. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα περιμένουμε χιόνια. Bεβαίως χιονίζει από τη Λαμία και πάνω, στις ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές και βεβαίως στις ημιορεινές πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά. Εκεί τα χιόνια θα είναι περισσότερα, αλλά δεν θα κρατήσουν πολύ. Από το βράδυ θα σταματήσουν, και με τους νοτιάδες που έρχονται, θα λιώσουν πολύ γρήγορα».

«Στην Αττική δεν περιμένουμε χιόνια, μόνο στην Πάρνηθα, στα 800 – 900 μέτρα. Οι άνεμοι είναι σημαντικοί ιδιαίτερα στον Πατραϊκό κόλπο όπου έχουμε εντάσεις 10 και 11 μποφόρ, η θάλασσα έχει βγει έξω με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφορία στη γέφυρα που ούτως ή άλλως είναι προβληματική από χθες» πρόσθεσε.

Ο Τάσος Αρνιακός σημείωσε πως οι περισσότερες βροχές θα πέσουν σήμερα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία), στην Εύβοια, στην Αττική, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα.

«Τα περισσότερα χιόνια θα πέσουν στις περιοχές που προανέφερα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μέτσοβο, Καστοριά, Βέροια, Γιαννιτσά, όμως θα ναι κάτι σύντομο. Μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις και μετά με τους νοτιάδες η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ. Θα φτάσουμε τους 17-18 βαθμούς ιδιαίτερα την Κυριακή, στην Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε 20 και 21 ακόμα βαθμούς» κατέληξε ο μετεωρολόγος του Realfm 97.8.

