Βουλή: Η στιγμή που ακούγεται το 112 στην αίθουσα της Ολομέλειας – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε»

Το μήνυμα από το 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της κακοκαιρίας, έφτασε όπως ήταν λογικό και στα κινητά των βουλευτών. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος πραγματοποιούσε την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί προτάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Για λίγα δευτερόλεπτα, υπήρξε αιφνιδιασμός μέσα στην αίθουσα, μέχρι οι βουλευτές να διαβάσουν την ειδοποίηση, με τον κ. Κόκκαλη να στρέφει το βλέμμα του στα κυβερνητικά έδρανα και να σχολιάζει: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

«Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά» είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.