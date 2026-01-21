Βουλή: Η στιγμή που ακούγεται το 112 στην αίθουσα της Ολομέλειας – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε»

Σύνοψη από το

  • Το μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω κακοκαιρίας έφτασε στα κινητά των βουλευτών εντός της αίθουσας της Ολομέλειας.
  • Ο αιφνιδιασμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος συζητούσε προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα.
  • Ο κ. Κόκκαλης σχολίασε προς τα κυβερνητικά έδρανα: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε», προσθέτοντας «Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

βουλή

Το μήνυμα από το 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της κακοκαιρίας, έφτασε όπως ήταν λογικό και στα κινητά των βουλευτών. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος πραγματοποιούσε την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης  για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί προτάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Για λίγα δευτερόλεπτα, υπήρξε αιφνιδιασμός μέσα στην αίθουσα, μέχρι οι βουλευτές να διαβάσουν την ειδοποίηση, με τον κ. Κόκκαλη να στρέφει το βλέμμα του στα κυβερνητικά έδρανα και να σχολιάζει: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

«Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά» είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμβοές: Το σημάδι στο στόμα που μπορεί να σχετίζεται με το βουητό στα αυτιά

Το Νο1 πρωινό για μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κακοκαιρία: Ποια μέτρα προστασίας λαμβάνονται σήμερα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

Επίδομα μητρότητας: Σήμερα η πίστωση από τον e-ΕΦΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός για το θέμα των αμβλώσεων: Η «ΝΙΚΗ» είναι υπέρ της ζωής – Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος...
10:25 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός

Η κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα. Μεταξύ άλλων καθυστερεί και η αναχώρηση του Πρωθυπουργού, Κυ...
10:08 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νταβός εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο – Οι συναντήσεις, οι επενδυτικές ευκαιρίες και… η Γροιλανδία

Για το Νταβός της Ελβετίας αναχωρεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στο...
08:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή, Νίκο Τσάκο – Τι συζήτησαν

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, δείπνησε, την περα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι