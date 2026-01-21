Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

09:28 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλές περιοχές της χώρας – Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Άργησε αλλά έκανε την εμφάνισή του φέτος ο χιονιάς, ντύνοντας στα λευκά πολλές περιοχές της χώ...
09:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Δέντρο 1.074 ετών και 23 μέτρων στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Περισσότερους από δέκα αιώνες ζωής μετράει ένα δέντρο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, που φύτρωσε τ...
09:04 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, στο… κόκκινο Κηφισίας, Ποσειδώνος και κέντρο της Αθήνας

Δύσκολοι «καιροί» για τους οδηγούς στους περισσότερους δρόμους της Αττικής, σήμερα, Τετάρτη (2...
08:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πυκνή χιονόπτωση στα Τρίκαλα – Δείτε βίντεο

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/01) και μέσα στα Τρί...
