Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νταβός εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο – Οι συναντήσεις, οι επενδυτικές ευκαιρίες και… η Γροιλανδία

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναχωρεί για το Νταβός της Ελβετίας για να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο.
  • Σκοπός της παρουσίας του είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς «το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο».
  • Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματίες και θα μιλήσει σε πάνελ για τις προκλήσεις της Ευρώπης, ενώ ο προγραμματισμός του ανατράπηκε λόγω έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για τη Γροιλανδία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

πηγή: AP Photo/Omar Havana)

Για το Νταβός της Ελβετίας αναχωρεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και όλα αυτά εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο μετά και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Περίπου 3.000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ηγέτες κρατών και επιχειρηματίες, θα συζητήσουν την ψηφιακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αρχικά, ο προγραμματισμός ανέφερε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρίσκονταν στο Νταβός έως την Παρασκευή, ωστόσο η σύγκληση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για το θέμα της Γροιλανδίας την Πέμπτη, ανατρέπει τον προγραμματισμό αυτό.

«Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», ανέφερε σχετικά ο Πρωθυπουργός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και πρόσθεσε:

«Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».

«Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία» δήλωσε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συναντήσεις και συζητήσεις

​Ο  Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματίες και με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

Την Πέμπτη, στις 11.30, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει σε πάνελ με θέμα την μεγάλη εικόνα στην Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα σε θέματα ανταγωνιστικότητας. «Η Ευρώπη μένει στάσιμη. Πώς μπορεί να ταράξει τα νερά;», είναι ο τίτλος του πάνελ, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Micheál Martin, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνιο και οι CEOs της Deutsche Bank, Christian Sewing, και της ExxonMobil, Darren Woods. Ο Πρωθυπουργός προγραμματίζεται να παραχωρήσει και συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης όπως το CNN και το Bloomberg.

Η ελληνική αποστολή αναμένεται μεταξύ άλλων να δώσει μεγάλη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου ενέργειας σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για το δείπνο και την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

