Ντόναλντ Τραμπ: Συνεχίζει τις δηλώσεις του για τη Γροιλανδία ενόψει της επίσκεψης στο Νταβός – «Δεν υπάρχει επιστροφή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέτεινε τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» και ότι «η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για τις ΗΠΑ».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία και απάντησε: «Θα το μάθετε».

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σε συνάντηση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας για μια «στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες», ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «η παλιά τάξη πραγμάτων δεν επιστρέφει».

Ο Τραμπ επρόκειτο να φτάσει στο Νταβός την Τετάρτη, αλλά ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα στο Air Force One ανάγκασε το αεροπλάνο να γυρίσει πίσω.

Δεν ήταν σαφές πώς η καθυστέρηση θα επηρέαζε το πρόγραμμά του. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το αεροπλάνο έκανε στροφή και ότι ο Τραμπ θα πετούσε για το Νταβός με άλλο αεροσκάφος.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχουν «προγραμματιστεί πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της μακράς συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά» στη Γροιλανδία.

Ερωτηθείς από το BBC εάν η πιθανή διάλυση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ήταν ένα τίμημα που ο πρόεδρος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για τη Γροιλανδία, απάντησε: «Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα, από κάθε άποψη» και συνέχισε λέγοντας πως «το ΝΑΤΟ θα είναι ευτυχισμένο και εμείς θα είμαστε ευτυχισμένοι», προσθέτοντας: «Το χρειαζόμαστε για την παγκόσμια ασφάλεια».

Αλλά νωρίτερα αμφισβήτησε το κατά πόσον το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει τις ΗΠΑ, σε περίπτωση που χρειαστεί.

«Ξέρω ότι θα σπεύσουμε να σώσουμε (το ΝΑΤΟ), αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν αυτοί στο πλευρό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ έχει σήμερα 32 κράτη μέλη, με τις ΗΠΑ να είναι μία από τις 12 ιδρυτικές χώρες.

Σχεδιασμένη για την προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσω συλλογικής άμυνας, μία από τις βασικές αρχές της συμμαχίας του ΝΑΤΟ περιγράφεται στο Άρθρο 5, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Όταν το NBC News ρώτησε χθες αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβαινε την περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό»

Σε συνέντευξή της στο BBC Newsnight το βράδυ της Τρίτης, η Υπουργός Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων της Γροιλανδίας, Naaja Nathanielsen, δήλωσε ότι οι Γροιλανδοί ήταν «μπερδεμένοι» από τις απαιτήσεις του Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό», είπε η Ναθάνιελσεν. «Ποια αξία αποδίδετε στον πολιτισμό μας και στο δικαίωμά μας να αποφασίζουμε τι θα συμβεί με εμάς στο μέλλον;» αναρωτήθηκε.

Τα μηνύματα που δημοσίευσε ο Τραμπ και το «εμπορικό μπαζούκα»

Πριν από το φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ κοινοποίησε στιγμιότυπα οθόνης που, όπως λέει, έδειχναν μηνύματα κειμένου που του έστειλαν ο Μακρόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σε αυτά, ο Ρούτε δήλωσε ότι ήταν αφοσιωμένος στην εξεύρεση ενός τρόπου για να προχωρήσει το θέμα της Γροιλανδίας, ενώ ο Μακρόν είπε ότι «δεν καταλαβαίνει τι κάνετε», αλλά προσφέρθηκε να οργανώσει μια συνάντηση με άλλους ηγέτες στο Παρίσι.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε άμεσα στο θέμα σε ομιλία της προς τους συμμετέχοντες την Τρίτη, η οποία ήταν η πρώτη ημέρα του φόρουμ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη είναι «πλήρως δεσμευμένη» όσον αφορά την ασφάλεια της Αρκτικής.

Ωστόσο, είπε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο από κοινού και χαρακτήρισε τους προτεινόμενους πρόσθετους δασμούς του Τραμπ «λάθος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα προσθέσει δασμό 10% σε «όλα τα αγαθά» που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, εάν αντιταχθούν στην προτεινόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τον ίδιο.

Στην ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει «πλήρη αλληλεγγύη» στη Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας – προσθέτοντας ότι η κυριαρχία τους είναι «μη διαπραγματεύσιμη».

Τα λόγια της επαναλήφθηκαν από τον Καναδό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι η δέσμευση της χώρας του στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ – το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων – είναι «ακλόνητη».

«Στηρίζουμε σθεναρά το μέρος της Γροιλανδίας και της Δανίας και υποστηρίζουμε πλήρως το μοναδικό τους δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Στις δηλώσεις του Μακρόν, είπε ότι προτιμά «τον σεβασμό στους νταήδες» και το «κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και σαμπάνια, αφού ο Μακρόν φέρεται να απέρριψε πρόσκληση να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» της Γάζας.

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε την «ατελείωτη συσσώρευση νέων δασμών» ως «θεμελιωδώς απαράδεκτη», ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας.

Ο Μακρόν είναι μεταξύ εκείνων που προτρέπουν την ΕΕ να εξετάσει επιλογές αντιποίνων κατά των αμερικανικών δασμών , συμπεριλαμβανομένου του μέσου κατά του καταναγκασμού, με το παρατσούκλι «εμπορικό μπαζούκα».