Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν: «Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα» δεσμευόμαστε για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
  • Η πρόεδρος της Κομισιόν συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.
  • Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια». Πρόσθεσε πως «θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί Τραμπ για την Γροιλανδία θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει ότι συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

“Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια”, δήλωσε.

Γροιλανδία: Η παγκόσμια τάξη και το ΝΑΤΟ διακυβεύονται με τις απειλές του Τραμπ για επιπλέον δασμούς, δηλώνει ο Δανός ΥΠΕΞ

“Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα.

 

