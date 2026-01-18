Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί Τραμπ για την Γροιλανδία θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

Enikos Newsroom

διεθνή

Φον Ντερ Λάιεν
Φώτο: AP

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ και σε όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Απειλές, εκβιασμούς, λάθη και εκφοβισμό «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την Γροιλανδία

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ.

Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

(Πηγή: ΑΠΕ-ΗΠΑ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Heated Rivalry: Ψυχίατρος εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες απολαμβάνουν να βλέπουν τον ομοφυλοφιλικό έρωτα στη σειρά-φαινόμενο

Πρωτοποριακή θεραπεία για την τριχόπτωση: Gel με σάκχαρο του DNA βοηθά να ξαναβγούν μαλλιά

Επίδομα θέρμανσης: Στις 29 Μαΐου η επόμενη πληρωμή – Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

ΔΥΠΑ: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις για 10.000 άνεργες μητέρες – Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:49 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο...
23:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Guardian: Οι νέοι δασμοί του Τραμπ είναι μια προσπάθεια να διαιρέσει την Ευρώπη και να καταστείλει την αντίθεση στην απόκτηση της Γροιλανδίας

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες  λειτουργεί σαν...
22:16 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Απειλές, εκβιασμούς, λάθη και εκφοβισμό «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την Γροιλανδία

Δεν έκρυψαν την οργή τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ ...
21:36 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

Η Ε.Ε θα συζητήσει πώς θα ανταποκριθεί στο νέο κύμα δαπανηρών εμποδίων στις εξαγωγές που επέβα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι