ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

  • Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο, Κυριακή.
  • Η συνεδρίαση συγκαλείται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.
  • Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, συγκαλεί την έκτακτη συνεδρίαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.
Φωτογραφία: Reuters

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο, Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Απειλές, εκβιασμούς, λάθη και εκφοβισμό «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την Γροιλανδία

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά απόψε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

00:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί Τραμπ για την Γροιλανδία θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θ...
23:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Guardian: Οι νέοι δασμοί του Τραμπ είναι μια προσπάθεια να διαιρέσει την Ευρώπη και να καταστείλει την αντίθεση στην απόκτηση της Γροιλανδίας

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες  λειτουργεί σαν...
22:16 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Απειλές, εκβιασμούς, λάθη και εκφοβισμό «βλέπουν» οι Ευρωπαίοι ηγέτες στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την Γροιλανδία

Δεν έκρυψαν την οργή τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ ...
21:36 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

«Η ΕΕ θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» – Πρώτη απάντηση στους νέους δασμούς Τραμπ για την Γροιλανδία

Η Ε.Ε θα συζητήσει πώς θα ανταποκριθεί στο νέο κύμα δαπανηρών εμποδίων στις εξαγωγές που επέβα...
