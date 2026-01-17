Τραμπ: Προσκάλεσε την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Σύνοψη από το

  • Η Ελλάδα και η Κύπρος έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και την επόμενη ημέρα στη Γάζα.
  • Η συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε από κυβερνητική πηγή, ενώ η Κύπρος έλαβε επίσης επιστολή από τον πρόεδρο Τραμπ για να γίνει ιδρυτικό μέλος. Αθήνα και Λευκωσία είχαν ενεργό ρόλο και στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ.
  • Το Συμβούλιο Ειρήνης, που εντάσσεται στη Β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, θα περιλαμβάνει 25 κράτη. Μεταξύ των άλλων προσκεκλημένων είναι ο Ερντογάν, ο Σίσι, ο Κάρνεϊ και ο Μιλέι.
Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και την επόμενη ημέρα στη Γάζας.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης επιβεβαίωσε αρμόδια κυβερνητική πηγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Η Αθήνα και η Λευκωσία είχαν πολύ ενεργό ρόλο και στη Διάσκεψη για την Ειρήνη που διεξήχθη στο Σαρμ ΕΛ Σέιχ τον περασμένο Οκτώβριο.

Η Ελλάδα έχει διαμηνύσει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις φάσεις αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου, δηλαδή στη φάση της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και της ανασυγκρότησης.

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα περιλαμβάνεται στη Β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ,

Ο Τραμπ προσκάλεσε Ερντογάν, Σίσι, Κάρνεϊ και Μιλέι

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (17/1), η τουρκική προεδρία.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 2803, αποφάσισε να υποστηρίξει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύονται στη Γάζα ένα Συμβούλιο Ειρήνης και φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης. Στις 16 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικού προέδρου του Συμβουλίου Ειρήνης, απέστειλε επιστολή προσκαλώντας τον πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Χ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως εξετάζει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Επίσης και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ, την επιστολή με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τον προσκαλεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο.

«Είναι τιμή μου που δέχτηκα απόψε την πρόσκληση να ενταχθεί η Αργεντινή, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για την προώθηση μόνιμης ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η Αργεντινή θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας, που υπερασπίζονται τη ζωή και την ιδιοκτησία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή μας να σας συνοδεύουμε σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη».

Επίσης και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση.

