Τραμπ: Προσκάλεσε Ερντογάν, Σίσι και Μιλέι να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Η επιστολή που έστειλε

Τραμπ: Προσκάλεσε Ερντογάν, Σίσι και Μιλέι να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Η επιστολή που έστειλε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία βρίσκεται σε εύθραυστη κατάπαυση από τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (17/1), η τουρκική Προεδρία.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 2803, αποφάσισε να υποστηρίξει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύονται στη Γάζα ένα Συμβούλιο Ειρήνης και φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης.

Στις 16 Ιανουαρίου 2026, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικού προέδρου του Συμβουλίου Ειρήνης, απέστειλε επιστολή προσκαλώντας τον Πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Χ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν.

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως εξετάζει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Επίσης και ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ, την επιστολή με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τον προσκαλεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο.

«Είναι τιμή μου που δέχτηκα απόψε την πρόσκληση να ενταχθεί η Αργεντινή, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ για την προώθηση μόνιμης ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Η Αργεντινή θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας, που υπερασπίζονται τη ζωή και την ιδιοκτησία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή μας να σας συνοδεύουμε σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη», προσέθεσε.

Αναλυτικά η επιστολή

«Είναι μεγάλη μου τιμή να σας προσκαλέσω, ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αργεντινής , να συμμετάσχετε μαζί μου σε μια κρίσιμη ιστορική και μεγαλειώδη προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και, ταυτόχρονα, να ξεκινήσουμε μια τολμηρή νέα προσέγγιση για την επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων!

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσα το Συνολικό Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, έναν εξαιρετικό οδικό χάρτη 20 σημείων που υιοθετήθηκε γρήγορα από όλους τους ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων αρχηγών κρατών του αραβικού κόσμου, του Ισραήλ και της Ευρώπης. Προς προώθηση αυτού του Σχεδίου, στις 17 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία το Ψήφισμα 2803, καλωσορίζοντας και υποστηρίζοντας αυτό το όραμα.

Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε όλα αυτά τα όνειρα σε πραγματικότητα. Στο επίκεντρο του Σχεδίου βρίσκεται το Συμβούλιο Ειρήνης, το πιο εντυπωσιακό και σημαντικό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί ποτέ, το οποίο θα ιδρυθεί ως νέος Διεθνής Οργανισμός και Μεταβατική Κυβερνητική Διοίκηση.

Η προσπάθειά μας θα συγκεντρώσει μια διακεκριμένη ομάδα χωρών έτοιμων να αναλάβουν την ευγενή ευθύνη της οικοδόμησης ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, μια τιμή που προορίζεται για όσους είναι έτοιμοι να ηγηθούν με το παράδειγμα και να επενδύσουν με επιτυχία σε ένα ασφαλές και ευημερούμενο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο εγγύς μέλλον θα συγκαλέσουμε τους θαυμάσιους και αφοσιωμένους συνεργάτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολύ σεβαστοί ηγέτες του κόσμου.

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, προσκαλώ επίσημα τη Δημοκρατία της Αργεντινής να προσχωρήσει ως ιδρυτικό κράτος μέλος και να γίνει συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως εκπροσωπείται από εσάς. Αυτό το Συμβούλιο θα είναι μοναδικό στο είδος του, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο! Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για να παρίσταται και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις εκ μέρους του. Επισυνάπτονται το Συνολικό Σχέδιο και το Καταστατικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι πλέον ανοιχτό για υπογραφή και κύρωση από εσάς.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, για πολύ καιρό στο μέλλον, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!».

