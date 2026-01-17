ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο κ. Μητσοτάκης, μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ούτε ένα μικρό πρόβλημα, έτσι «για τα μάτια», δεν μπόρεσε να βρει ο κ. Μητσοτάκης για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, στη σημερινή συνέντευξή του. Ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι πάντες σε αυτή τη χώρα, γιατί η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως ο Πρωθυπουργός είναι σε παράλληλο σύμπαν, μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας.

«Τη Δευτέρα όμως δεν έχει να πει κάτι καινούργιο στους αγρότες, δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω. Διάλογος με τετελεσμένα για τις κάμερες. Κι ας παραδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι δικαίως οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα όσα ακολούθησαν με τον κοινωνικό αυτοματισμό, η επιχείρηση στιγματισμού τους, και οι τελευταίοι χαρακτηρισμοί για «φασιστικά» μπλόκα και «φασίζουσες» λογικές; Δεν θα ισχύουν από το πρωί της Δευτέρας;» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αλλά δεν είναι μόνο οι αγρότες που αντιμετωπίζουν τα κυβερνητικά τετελεσμένα.  Ας ξεχάσουν, όσοι ελπίζουν, τον 13ο και 14ο μισθό, αυτά είναι κλισέ της αντιπολίτευσης και όχι μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Οι χαμηλοί μισθοί και η μικρή αγοραστική δύναμη δεν είναι προβλήματα, είναι κάτι σαν φυσιολογικό καθεστώς για τον πρωθυπουργό, που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζεται με μερικά ευρώ, «πραγματικών αυξήσεων» που όμως υπερσκελίζονται από την ακρίβεια και η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί.

Επειδή η κυβέρνηση φαίνεται να πάσχει και από «αμνησία», την πληροφορούμε εμείς ότι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι τα καρτέλ που ευημερούν, η αισχροκέρδεια σκεπάζει τα πάντα, οι μισθοί των πολλών τελειώνουν πριν το τέλος του μήνα, οι ενεργειακές τιμές αφυδατώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να μεγαλώνουν τα υπερκέρδη των εταιρειών, το στεγαστικό έχει γίνει «θηλιά», φίλοι και ημέτεροι θησαυρίζουν, τα 13ωρα πλασάρονται ως θετική επιλογή για τους εργαζόμενους, το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανεπαρκές και με αυξανόμενο κόστος και η δημόσια παιδεία παραμερίζει μπροστά στις ιδιωτικές δομές» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας ότι  «η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία, η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος».

 

