Δανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Photograph: Emil Helms/AP

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να επιμένει ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ,

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: “Kalaallit Nunaat!”, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας Νουούκ κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, το Όρχους (κεντρική Δανία), το Άλμποργκ (βόρεια Δανία) και το Όντενσε (νότια), έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.

 

 

