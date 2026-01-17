Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Σύνοψη από το

  • Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη στον Πειραιά. Δύο άγνωστοι, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ.
  • Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.  Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι αφού ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ζωντανός ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του οπ...
13:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» – Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 45χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας τ...
13:14 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από το Ολύμπιον πριν από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – 6 συλλήψεις

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας....
13:06 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Νέα άφιξη 158 μεταναστών νότια της Γαύδου

Σε δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών κλήθηκαν να συνδράμουν οι Λι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι