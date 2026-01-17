Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ζωντανός ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

  • Εντοπίστηκε ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.
  • Ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε χωράφι στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, αρκετά κοντά στο τελευταίο του στίγμα.
  • Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η πυροσβεστική και εθελοντές, ενώ ο 70χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Ο 70χρονος εντοπίστηκε μέσα σε χωράφι πέριξ της περιοχής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, αρκετά κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί το τελευταίο του στίγμα.

Για την αδυναμία να εντοπίσουν τον συγγενή τους, είχαν ενημερώσει άμεσα τις αρχές, μέλη της οικογένειάς του, εξηγώντας ότι στην τελευταία επικοινωνία μαζί τους πριν από την εξαφάνιση, ο 70χρονος αδυνατούσε να προσανατολιστεί. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η πυροσβεστική, αλλά και εθελοντές. Ο 70χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

 

 

