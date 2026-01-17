Προκόπης Παυλόπουλος: Μιλά στον κινεζικό τηλεοπτικό σταθμό “Nixhua News” για την σύγχρονη σημασία του Διαλόγου των Πολιτισμών και ιδίως των Πολιτισμών Ελλάδας και Κίνας

Enikos Newsroom

Συνέντευξη στον Κινεζικό Τηλεοπτικό Σταθμό “Nixhua News” για την σύγχρονη σημασία του Διαλόγου των Πολιτισμών και ιδίως των Πολιτισμών Ελλάδας και Κίνας, παραχώρησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 2015 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, υπήρξε μάρτυρας μιας εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Κίνας, η οποία χαρακτηρίστηκε από συχνές ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου και μια αναπτυσσόμενη πολιτιστική και οικονομική συνεργασία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο πρακτορείο Xinhua, ανασκόπησε την 50ετή πορεία των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας, λέγοντας ότι οι πραγματικοί πολιτισμοί δεν δημιουργούν χάσματα αλλά χτίζουν γέφυρες, η δε θεωρία περί «σύγκρουσης των πολιτισμών» στερείται βάσης, αναφέρει μεταξύ άλλων δημοσίευμα του Xinhua News.

 

Παραγωγή: Xinhua Global Service

