Πένθος για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα – Πέθανε ο πατέρας του

Σύνοψη από το

  • Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, καθώς ο πατέρας του, Κυριαζής, έφυγε σήμερα από τη ζωή.
  • Ο Κυριαζής Μαρούδας απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα και την οικογένειά του, σημειώνοντας πως ο πατέρας του «συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρούδας

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, καθώς ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που έχει «πρωταγωνιστήσει» στις τελευταίες κινητοποιήσεις έχασε τον πατέρα του, σε ηλικία 89 ετών.

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον σύντροφο  Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή. Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

 

 

 

