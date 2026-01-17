«Έχασα 30 κιλά όταν έκοψα μια συνήθεια που με κρατούσε πίσω για δεκαετίες» – Γυναίκα εξηγεί πώς κατάφερε να βελτιώσει την υγεία της

  • Η πρώην παρουσιάστρια Fern Britton αποκαλύπτει πώς, παρά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου το 2006 που την βοήθησε να χάσει πολλά κιλά, η διατήρηση του αποτελέσματος αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση για δεκαετίες.
  • Η ίδια εξηγεί ότι ο δακτύλιος επιτρέπει σε τροφές όπως το κρασί, η σοκολάτα και τα κέικ να «γλιστρούν» εύκολα, τονίζοντας ότι καμία ιατρική μέθοδος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με άσκηση και ισορροπημένη διατροφή.
  • Η Britton κατάφερε να χάσει 30 κιλά ξεκινώντας ξανά τη γυμναστική με το πρόγραμμα “Couch to 5k” και βελτιώνοντας τη διατροφή της με περισσότερες πρωτεΐνες και λαχανικά, νιώθοντας ξανά το αίσθημα του κορεσμού.
«Έχασα 30 κιλά όταν έκοψα μια συνήθεια που με κρατούσε πίσω για δεκαετίες» - Γυναίκα εξηγεί πώς κατάφερε να βελτιώσει την υγεία της
Πολλοί πιστεύουν ότι ένας γαστρικός δακτύλιος είναι το τέλος της μάχης με τα κιλά. Για μια γυναίκα, όμως, ήταν μόνο η αρχή μιας δύσκολης διαδρομής. Η ίδια ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει πώς κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της υγείας της στα χέρια της, μετά από δεκαετίες με σκαμπανεβάσματα του βάρους της. Παράλληλα, εξηγεί με ποιο τρόπο η άσκηση και η υγιεινή διατροφή έγιναν οι πραγματικοί σύμμαχοι στην προσπάθειά της.

«Έχασα 23 κιλά καταναλώνοντας αυτές τις πλούσιες σε πρωτεΐνη τροφές» – Γυναίκα αποκαλύπτει το μυστικό για καλλίγραμμη σιλουέτα

Η επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου και οι προκλήσεις

Η πρώην παρουσιάστρια της εκπομπής This Morning, Fern Britton, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις μεταβολές του βάρους της, μετά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Η γυναίκα θυμάται πώς το 2006, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών, υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση καθώς το μέγεθος των ρούχων της είχε φτάσει στο νούμερο XXL.

Αν και η διαδικασία την βοήθησε να χάσει πολλά κιλά, η ίδια παραδέχεται ότι η διατήρηση του αποτελέσματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Στο βιβλίο της με τίτλο «The Older I Get: How I Repowered My Life», αποκαλύπτει πώς κατάφερε τελικά να πάρει τον έλεγχο της ζωής της με φυσικό τρόπο.

Από τα 127 στα 72 κιλά: Η μεταμόρφωση ενός 23χρονου που νίκησε την έλλειψη πειθαρχίας και έχασε βάρος χωρίς γρήγορες λύσεις

Η Fern αναφέρεται ανοιχτά στην «εποχή της αδράνειας», μια περίοδο διάρκειας πολλών ετών μετά την επέμβαση, κατά την οποία πήρε ξανά βάρος. «Ο γαστρικός δακτύλιος με βοήθησε να χάσω πολλά κιλά όσο γυμναζόμουν τακτικά και τρεφόμουν σωστά με υγιεινά γεύματα», επισήμανε.

Η παγίδα του γαστρικού δακτυλίου

Όπως εξηγεί η ίδια, ο δακτύλιος λειτουργεί περιορίζοντας τη χωρητικότητα του στομάχου ώστε να μην τρώτε υπερβολικά. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που σταμάτησε την άσκηση, σταμάτησε και να τρέφεται σωστά. Αυτό εμπόδιζε την απώλεια βάρους για δεκαετίες.

«Η ειρωνεία με τον γαστρικό δακτύλιο είναι ότι επιτρέπει σε τροφές όπως το κρασί, η σοκολάτα, τα κέικ και οτιδήποτε άλλο είναι γεμάτο ζάχαρη ή λιπαρά, να “γλιστρούν” πολύ εύκολα στο στομάχι», σημειώνει η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Η ιστορία της Fern Britton αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι καμία ιατρική μέθοδος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με άσκηση και ισορροπημένη διατροφή.

Πώς ξαναβρήκε τον εαυτό της με άσκηση και σωστή διατροφή

Επιθυμώντας να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση, η συγγραφέας ξεκίνησε ξανά τη γυμναστική και κατάφερε να χάσει 30 κιλά, ενώ περίμενε να υποβληθεί σε επέμβαση αντικατάστασης ώμου (αρθροπλαστική ώμου).

Στην αναζήτησή της για καλύτερη υγεία, είπε «αντίο» στο τσιγάρο και φόρεσε ξανά τα αθλητικά της παπούτσια για να ξεκινήσει “Couch to 5k”, ένα πρόγραμμα με τρέξιμο ειδικά σχεδιασμένο για αρχάριους. Περιγράφοντας την εμπειρία της, σημείωσε: «Η αργή και σταθερή προσέγγιση προσφέρει τρομερή αυτοπεποίθηση. Σύντομα, έτρεχα λίγα λεπτά περισσότερο κάθε φορά και ένιωθα τα πόδια μου να δυναμώνουν».

Η δύναμη της σωστής διατροφής

Για να βελτιώσει τη διατροφή της, άρχισε να καταναλώνει περισσότερες πρωτεΐνες και λαχανικά, επιλέγοντας υγιεινές εναλλακτικές αντί για ανθυγιεινά σνακ. Η ίδια παρατήρησε αμέσως τα οφέλη αυτής της αλλαγής: «Ένιωσα ξανά το αίσθημα του κορεσμού. Αυτό το σήμα στον εγκέφαλο που σου λέει ότι έχεις χορτάσει. Για πολύ καιρό, είχα γίνει “ειδική” στο να αγνοώ αυτό το σήμα».

 

Η συμβουλή της για μακροπρόθεσμη ευεξία

Νιώθοντας αναζωογονημένη και με μια νέα οπτική για την ευεξία, συμβουλεύει: «Αν καταφέρουμε να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχες πρωτεΐνες και καλά λιπαρά, ελαχιστοποιώντας τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τη ζάχαρη και το πολύ αλάτι, θα κάνουμε στον εαυτό μας ένα τεράστιο δώρο για το μέλλον».

