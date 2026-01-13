«Έχασα 46 κιλά χωρίς στερήσεις» – Γυναίκα αποκαλύπτει 3 διατροφικά κόλπα που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

  • Μια διαιτολόγος αποκαλύπτει τα τρία κορυφαία «κόλπα» που τη βοήθησαν να χάσει 46 κιλά, δηλώνοντας πως «έχασε το βάρος χωρίς στερήσεις».
  • Προτείνει την προσθήκη κατεψυγμένων κολοκυθιών σε smoothies για αύξηση φυτικών ινών και κορεσμό, καθώς και την ενίσχυση της πρωτεΐνης στα γεύματα, όπως με επιπλέον τόνο σε τονοσαλάτα.
  • Τέλος, προτείνει τη χρήση ρυζιού κουνουπιδιού αναμεμειγμένου με υδατάνθρακες, για να διπλασιαστεί η μερίδα και να νιώθει ικανοποίηση το μυαλό, χωρίς να αυξηθούν οι θερμίδες.
«Έχασα 46 κιλά χωρίς στερήσεις» - Γυναίκα αποκαλύπτει 3 διατροφικά κόλπα που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους
Η απώλεια βάρους είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Ωστόσο, η κατανόηση ορισμένων βασικών κανόνων μπορεί να οδηγήσει τους περισσότερους στον σωστό δρόμο. Αντί για εξαντλητικές δίαιτες, μια διαιτολόγος προτείνει τρία απλά κόλπα που ενισχύουν την περιεκτικότητα των γευμάτων σας σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση.

Γυναίκα έχασε 55 κιλά και βελτίωσε την ψυχολογία της τηρώντας έναν κανόνα – «Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η ευκολία»

Τα 3 κόλπα διατροφής που βοήθησαν μια γυναίκα να χάσει 46 κιλά

Η διαιτολόγος Ilana Muhlstein, η οποία μοιράζεται συχνά τις συμβουλές της στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τα τρία κορυφαία «κόλπα» που τη βοήθησαν να χάσει 46 κιλά. «Έχασα το βάρος χωρίς στερήσεις, χρησιμοποιώντας έξυπνες μεθόδους για να καταναλώνω περισσότερη πρωτεΐνη και λαχανικά», δηλώνει η ίδια.

Κολοκυθάκια στα smoothies αντί για απλά παγάκια

Γυναίκα έχασε 37 κιλά σε 1 χρόνο αφαιρώντας ένα πράγμα από την διατροφή της – «Ανακάλυψα τι με κρατούσε πίσω»

«Κόβω κολοκυθάκια σε ροδέλες και τα καταψύχω», εξηγεί η Ilana. «Την επόμενη φορά που θα φτιάξετε ένα smoothie, χρησιμοποιήστε αυτά αντί για απλά παγάκια. Δημιουργούν την πιο κρεμώδη υφή χωρίς να αλλάζουν τη γεύση, ενώ οι επιπλέον φυτικές ίνες θα σας κρατήσουν χορτάτους για περισσότερη ώρα».

Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών, όχι μόνο προάγει τον κορεσμό, αλλά σταθεροποιεί και το σάκχαρο στο αίμα, μειώνοντας τις λιγούρες. Επιπλέον, οι τροφές με φυτικές ίνες έχουν συνήθως λιγότερες θερμίδες στον ίδιο όγκο φαγητού.

Ενίσχυση της πρωτεΐνης στα γεύματα

Το δεύτερο κόλπο της Ilana αφορά την αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης. Για παράδειγμα, αν φτιάξετε τονοσαλάτα, προτείνει να προσθέσετε μια επιπλέον κονσέρβα τόνου στην ίδια ποσότητα μαγιονέζας.

«Ο στόχος είναι να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης, η οποία, όπως και οι φυτικές ίνες, περιορίζει την όρεξη», εξηγεί. Η πρωτεΐνη ενισχύει τον μεταβολισμό, καθώς το σώμα καίει περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της πέψης της. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ένας ενήλικας πρέπει να στοχεύει σε 1 έως 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους καθημερινά.

Ρύζι κουνουπιδιού για μεγαλύτερο όγκο

Τέλος, η Ilana αναμιγνύει το κουνουπίδι (σε μορφή ρυζιού) με τους υδατάνθρακες της για να αυξήσει την ποσότητα στο πιάτο χωρίς να «φορτωθεί» επιπλέον θερμίδες.

«Αν αγαπάτε το ρύζι, ανακατέψτε το με μαγειρεμένο κουνουπίδι. Θα διπλασιάσετε τη μερίδα, ενώ οι θερμίδες θα παραμείνουν σχεδόν ίδιες», σημειώνει. Το κουνουπίδι αποτελείται κατά 92% από νερό, προσφέρει αντιοξειδωτικά και βοηθά το μυαλό να νιώθει ικανοποίηση βλέποντας ένα γεμάτο πιάτο.

