Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή – Δείτε σε ποια σημεία

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί στην αριστερή λωρίδα οδικών τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισίας, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου..

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 18-1-2026 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισίας, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου, ως εξής:

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.