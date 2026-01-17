Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή – Δείτε σε ποια σημεία

Σύνοψη από το

  • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί στην αριστερή λωρίδα οδικών τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισίας, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.
  • Συγκεκριμένα, στις 18-1-2026 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών.
  • Οι ρυθμίσεις αφορούν τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας σε Δήμους Κηφισιάς και Αμαρουσίου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισίας

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί στην αριστερή λωρίδα οδικών τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισίας, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου..

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 18-1-2026 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφ. Κηφισίας, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου, ως εξής:

  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.
  • Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λοιμωξιολόγοι: Σοβαρός κίνδυνος για ασθενείς από την απόσυρση βασικού αντιβιοτικού

Χρόνια κόπωση και θολούρα: Πότε μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου

Αγρότες: Μέχρι πότε πρέπει να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία στον e – ΕΦΚΑ

IRIS: Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών την περίοδο 2020-2025 – Πώς αλλάζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές την καθημερινότητα μ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:26 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πένθος για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα – Πέθανε ο πατέρας του

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισα...
11:48 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου κοινότητας

Συνελήφθη ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας ...
11:18 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 50χρονο πρόεδρο κοινότητας

Άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός άνδρα. Πρόκε...
11:15 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Job Match: Η ψηφιακή γέφυρα μεταξύ υποψηφίων και επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ – Οι περιοχές και τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα Job Match της Δημόσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι